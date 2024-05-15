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Herkes öldü sanıyordu, kan donduran gerçek 28 sene sonra ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Herkes öldü sanıyordu, kan donduran gerçek 28 sene sonra ortaya çıktı!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Korkunç haber Cezayir'den geldi. 1996 yılında 16 yaşındayken kaçırılan Ömer bin Ümran, 13 Mayıs gecesi komşusunun evinde samanla kaplı bir çukurda bulundu. Ailesinin suikasta kurban gittiğini düşündüğü talihsiz adamın 28 senedir komşusu tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı.

Cezayir'de, 1996 yılından bu yana komşularından birini evinde alıkoyan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Başkent Cezayir'in 300 kilometre güneyindeki Celfe ilinin Yargı Konseyi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Herkes öldü sanıyordu, kan donduran gerçek 28 sene sonra ortaya çıktı! - 1. Resim

KARDEŞİ BAŞSAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Konseyin açıklamasında, bir kişinin 12 Mayıs'ta başsavcılığa gelerek, yaklaşık 30 yıldır kayıp olan kardeşinin El-Kadid kentindeki komşusunun evindeki koyun ağılında olduğuna dair şikayette bulunduğu kaydedildi.

Herkes öldü sanıyordu, kan donduran gerçek 28 sene sonra ortaya çıktı! - 2. Resim

28 SENEDİR KAYIPTI, KOMŞUDA ÇIKTI!

İhbarın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılarak adli kolluk ekiplerinin söz konusu eve gittiği aktarılan açıklamada, evde yapılan aramada kayıp kişi bulunarak, evin 61 yaşındaki sahibinin gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılığın mağdura tıbbi ve psikolojik bakım sağlanması ve şüphelinin soruşturma tamamlandıktan hemen sonra savcılığa sevk edilmesi yönünde talimat verdiği ifade edilen açıklamada, olayın, kanunların gerektirdiği tüm titizlikle takip edileceği dile getirildi.

Herkes öldü sanıyordu, kan donduran gerçek 28 sene sonra ortaya çıktı! - 3. Resim

Ülkede sosyal medyada alıkonulan kişinin trajik bir durumda, eski kıyafetlerle ve gür sakallı halde bulunmasına ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı.

SAMAN DOLU BİR ÇUKURDA BULUNDU

Aktivistler de sosyal medyada platformlarında alıkonulan kişinin samanla kaplı bir çukurda bulunduğu anı gösteren bir video yayınlandı. Aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, 1996 yılında 16 yaşındayken kaçırılan Ömer bin Ümran, 13 Mayıs gecesi komşusunun evinde samanla kaplı bir çukurda şok halinde ve konuşamaz durumda bulundu.

AİLESİ SUİKASTA KURBAN GİTTİ SANIYORDU

Aktivistlere göre Bin Ümran'ın ailesi, onun 1990'larda Cezayir'de faaliyet gösteren silahlı gruplar tarafından kaçırılıp suikasta kurban gittiğine inanıyordu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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