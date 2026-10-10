Heron'dan kaçtılar! İki Avrupa ülkesi Türk İHA'larına talip oldu

Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki yükselişi yeni bir boyuta taşınıyor. İsrail yapımı Heron gibi İHA sistemlerinin de bulunduğu uluslararası pazarda, İtalya ve İngiltere ile Türk İHA'ları için görüşmeler yürütülüyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, iki ülkeyle İHA alanındaki iş birliklerine işaret ederken "NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye, bu tasarımın merkez ülkelerinden biri olacak" açıklamasında bulundu.

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İspanya'nın HÜRJET tercihi ve Avrupa ülkeleriyle savaş gemisi üretimindeki iş birliklerinin ardından İtalya ve Birleşik Krallık ile insansız hava araçları alanında yürütülen çalışmalar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul'da düzenlenen ALFA 2026 etkinliğinde Türkiye'nin NATO içindeki savunma sanayisi ortaklıklarını değerlendirdi.

Görgün, İHA alanında İtalya ve Birleşik Krallık ile, savaş gemisi üretiminde ise Portekiz ve Romanya ile kurulan iş birliklerine işaret etti.

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İTALYA VE İNGİLTERE İLE TÜRK İHA'LARI MASADA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki ortaklıklarının giderek genişlediğini vurguladı.

İspanya'nın ileri jet eğitim uçağı ihtiyacına TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ile cevap verildiğini hatırlatan Görgün, İtalya ve Birleşik Krallık ile İHA alanındaki iş birliklerine değindi.

Görgün, "İspanya'nın ileri jet eğitim uçağı ihtiyacına, TUSAŞ'ın geliştirdiği HÜRJET ile cevap verdik. İspanyol ekosistemini de sürece dahil ettik. İHA sistemlerinde İtalya ve Birleşik Krallık'la, savaş gemisi üretiminde Portekiz ve Romanya'yla kurduğumuz işbirlikleri de bu yaklaşımın diğer güzel örnekleri olarak verilebilir" dedi.

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TÜRK SAVUNMA İHRACATININ YÜZDE 56'SI NATO ÜLKELERİNE

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında NATO ülkelerinin payı da öne çıktı.

Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatımızın yüzde 56'sını NATO ülkelerine gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesi, teslimat performansı ve maliyet etkin çözümlerinin müttefik ülkelerle yürütülen ortaklıklarda önemli rol oynadığına değindi.

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"TÜRKİYE NATO 3.0'IN MERKEZİNDE OLACAK"

Türkiye'nin NATO içindeki konumunun yalnızca askerî personel ve kuvvet büyüklüğüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Görgün, savunma sanayisi ürünlerinin İttifak'ın kolektif savunmasına katkısına işaret etti.

Görgün, "Büyük bir özgüvenle ifade ediyorum ki NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye, bu tasarımın merkez ülkelerinden biri olacak" dedi.

Türkiye'nin uzun yıllar NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülke olarak anıldığını hatırlatan Görgün, bugün yerli savunma ürünleriyle İttifak'ın savunma kapasitesine niteliksel katkı sağlandığına dikkat çekti.

28 TÜRK ŞİRKETİNDEN NATO'YA TEKNOLOJİ GÖSTERİMİ

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 5-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen ALFA 2026 etkinliğinde 28 yerli firma, altı farklı senaryoda geliştirdikleri teknolojileri sergiledi.

Gösterimlerde kritik su altı altyapılarının korunması, çok alanlı operasyonlar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma, otonom sürü sistemleri ve kuantum teknolojileri yer aldı.

İstanbul'daki gösterimlerden elde edilen görüntüler ve veriler, Kanada'nın Halifax kentinde gerçekleştirilen NATO SHINE faaliyetine canlı olarak iletildi.

Halifax'taki programda ise 25 Türk firması üç ayrı senaryoda yer aldı.

TÜRK TEKNOLOJİLERİ NATO'NUN SAHASINDA

ALFA 2026 kapsamında MİLDAR, TORAMAN, KAPTAN, SÜMER, KAFES, DEKON ve BADE projeleriyle geliştirilen kabiliyetler de sergilendi.

Görgün, "Yeni nesil teknolojilerimiz artık sadece masada değil, laboratuvarda değil, sahada" ifadelerini kullandı.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı ile imzalanan mutabakat muhtırasıyla Türk savunma sanayisinin yenilikçi çözümlerinin İttifak'ın deneme, doğrulama ve kabiliyet geliştirme süreçlerine daha erken aşamada dahil edilmesi hedefleniyor.

HERON'A KARŞI TÜRK İHA'LARI AVRUPA'NIN MASASINDA!

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Heron ailesi, uzun yıllardır Avrupa ülkelerinin insansız hava aracı envanterlerinde yer alıyor. Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerin de kullandığı İsrail yapımı sistemlere karşı Türkiye, ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB2 gibi yerli platformlarıyla uluslararası pazarda alternatif oluşturuyor.

TYPHOON’UN ARDINDAN TÜRKİYE VE İNGİLTERE

Türkiye ile İngiltere arasındaki savunma sanayisi iş birliği yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı değil. Kasım 2025'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile İngiliz savunma devi BAE Systems, insansız hava sistemleri ve ilgili teknolojiler alanında iş birliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki şirketin yeni nesil insansız sistemlerde ortak fırsatları değerlendirmesi ve yeni iş birliği alanları geliştirmesi hedefleniyor.

Söz konusu adım, Türkiye'nin İngiltere ile 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik sözleşme imzalamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Türkiye ziyaretinde TUSAŞ tesislerine giderek Milli Muharip Uçak KAAN hakkında bilgi almıştı.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin eski komutanı Mareşal Mike Wigston ise geçmişte TUSAŞ'ı ziyaret ederek AKSUNGUR İHA'yı yerinde incelemişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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