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    • Hindistan'da alarm! Cami ve medrese yıkımı sonrasında olaylar çıktı: 2 ölü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi / Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hindistan, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi / Anadolu Ajansı

    Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Haldwani şehrinde bir medrese ve caminin yıkımı nedeniyle çıkan şiddetli çatışmaların ardından süresiz sokağa çıkma yasağı kararı verildi, karara uyulmaması halinde ise polise "vur emri" verildi.

    Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Haldwani şehrinde bir medrese ve caminin yıkımı nedeniyle çıkan şiddetli çatışmaların ardından süresiz sokağa çıkma yasağı kararı verildi.

    Eyalet hükümeti yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand'da bulunan şehirde dün çıkan ve ölümlerle sonuçlanan çatışmaların ardından alınan kararları açıkladı.

    Tüm şehirde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, karara uyulmaması halinde ise polise "vur emri" verildi.

    Ayrıca, internet hizmetleri durduruldu ve okullar kapatıldı.

    Hindistan'da alarm! Cami ve medrese yıkımı sonrasında olaylar çıktı: 2 ölü

    HALDWANİ'DE İSYANLAR NASIL BAŞLADI?

    Bölgedeki yapıyla ilgili çekişme, bir eyalet ekibinin mahkeme kararının ardından binaları yerle bir etmeye çalışmasıyla kartopu gibi büyüyerek bir isyana dönüştü.

    Polis Teşkilatının (PAC) kontrolünde gerçekleştirilen yıkımlar, medrese ve caminin devlet arazisini işgal ettiği iddiasıyla başlatılmıştı.

    Polis Müfettişi Prahlad Meena, yıkımların mahkeme kararına uygun olduğu açıklamasını yaptı.

    Buldozer yapıları yerle bir ederken aralarında kadınların da bulunduğu öfkeli bölge sakinleri protesto için sokaklara döküldü. Barikatları aşıp polisle çatıştıkça durum hızla tırmandı.

    Kalabalıkların polislere, belediye çalışanlarına ve gazetecilere taş atmasıyla yaralanmalar ve maddi hasarlar başladı. 20'den fazla motosiklet ve bir güvenlik otobüsü ateşe verildi.

    Hindistan'da alarm! Cami ve medrese yıkımı sonrasında olaylar çıktı: 2 ölü

    ÇATIŞMALARDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞ, 150 POLİS YARALANMIŞTI

    Polisin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği olaylarda bir polis karakoluna molotof kokteyli ve taşlar atılmasıyla tam bir kaos yaşandı.

    Çatışmalarda 2 kişi öldü, 150'den fazla polis yaralandı. Çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.

    Eyalet Emniyet Genel Müdürü Abhinav Kumar, şehirdeki durumun endişe verici olduğunu ancak protestocuların dağıtılmasıyla kontrol altına alındığını ifade etti.

    Bazı yetkililer cami ve medresenin bahane edilerek bölgedeki organize bir suç örgütünün polisi hedefleyerek olayları tırmandırdığını iddia etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Anadolu Ajansı
    Hindistan
    Haberler > Dünya > Hindistan'da alarm! Cami ve medrese yıkımı sonrasında olaylar çıktı: 2 ölü
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