Hindistan'da dehşet veren görüntüler! Fil saniyeler içinde bakıcısını dümdüz etti

Düzenleyen: Baki Sancak 23 Haziran 2024 17:47 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 18:18 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Hindistan’da bir fil, bakıcısının kendisine kötü davranması nedeniyle kontrolden çıktı! Filin bakıcısını saniyeler içinde dümdüz ettiği görüntüler dehşet verdi.