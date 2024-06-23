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Hindistan'da dehşet veren görüntüler! Fil saniyeler içinde bakıcısını dümdüz etti

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Dünya Haberleri

Hindistan’da bir fil, bakıcısının kendisine kötü davranması nedeniyle kontrolden çıktı! Filin bakıcısını saniyeler içinde dümdüz ettiği görüntüler dehşet verdi.

Zambiya'da bir ulusal parkta safari yaparken fil saldırısına uğrayan ABD vatandaşı turist hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan'da da dehşet veren anlar yaşandı.

Hindistan'da 62 yaşındaki hayvan bakıcısı, file vurmanın bedelini canıyla ödedi.

Hindistan'da dehşet veren görüntüler! Fil saniyeler içinde bakıcısını dümdüz etti - 1. Resim

Elindeki sopayla filin bacaklarına vuran bakıcısını darbeyle yere seren fil, adamın önce bacaklarını sonra ise gövdesini dümdüz etti.

Hindistan'da dehşet veren görüntüler! Fil saniyeler içinde bakıcısını dümdüz etti - 2. Resim

Fil bakıcısı filin ayakları altında feci bir şekilde can verdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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