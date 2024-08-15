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Hindistan'da doktora hastanede tecavüz edip öldürdüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hindistan&#039;da doktora hastanede tecavüz edip öldürdüler

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da nöbetten çıkan doktor hastanede seminer odasında uyurken tecavüze uğrayıp öldürüldü. Olay ülkede infiale neden olurken göstericiler acil servisi yağmaladı, polisle çatışmaya girdi. Başta başkent Yeni Delhi olmak üzere  Haydarabad, Mumbai ve Pune kentlerinde de protestolar düzenlendi. 

Sık sık cinsel istismar vakalarıyla gündeme gelen Hindistan'da bir devlet hastanesinde yaşanan kan donduran olay ülkeyi karıştırdı. 

Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından dinlenme alanı olmadığı için seminer odasında uyuyan stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesi ülkede protesto gösterilerine neden oldu.

Hindistan'da doktora hastanede tecavüz edip öldürdüler - 1. Resim

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından toplumun her kesiminden binlerce kişi Kalküta şehri ve eyalet genelinde yürüyüş gerçekleştirdi. Kalküta’da düzenlenen gösteride ellerinde mum ışıkları ve meşalelerle yürüyen binlerce kişi, “Adalet istiyoruz” sloganları attı.

Hindistan'da doktora hastanede tecavüz edip öldürdüler - 2. Resim

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Doktorun öldürüldüğü RG Kar Hastanesi’ne giren bazı kimliği belirsiz göstericiler ise, acil servisi yağmalayarak polisle çatışmaya girdi. Çıkan olaylarda polis araçları hasar görürken, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Hindistan'da doktora hastanede tecavüz edip öldürdüler - 3. Resim

Başta başkent Yeni Delhi olmak üzere Haydarabad, Mumbai ve Pune kentlerinde de küçük çaplı protestolar düzenlendi.

1 HASTANE ÇALIŞANI TUTUKLANDI

RG Kar Hastanesi’nde uyuduğu sırada saldırıya uğrayan 31 yaşındaki doktor, meslektaşları tarafından yarı çıplak bir şekilde ağır yaralı olarak bulunmuştu.

Hindistan'da doktora hastanede tecavüz edip öldürdüler - 4. Resim

Olayla ilgili bir hastane çalışanı tutuklanmıştı. Saldırının örtbas edildiği ve ihmal edildiği yönünde suçlamaların şiddetlenmesi ile dava yerel polisten Federal Merkezi Soruşturma Bürosu’na devredilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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