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Haberler > Dünya > Hindistan'daki heyelanlarda can kaybı 151'e yükseldi

Hindistan'daki heyelanlarda can kaybı 151'e yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Kerala Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği belirtildi.

5 BİNDEN FAZLA İNSAN KURTARILDI

Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, heyelanın vurduğu bölgelerden 5 bin 500'den fazla kişinin kurtarıldığını aktardı. 300'den fazla kurtarma görevlisi çamur yığınında ve enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba harcarken, kapalı yollar ve engebeli arazinin kurtarma çalışmalarını güçleştirdiği belirtiliyor.

Hindistan'daki heyelanlarda can kaybı 151'e yükseldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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