Hindistan'da kahreden olay! Borçlarını ödeyemeyince 43. kattan ölüme atladı

Hindistan'da maddi sıkıntılar ve ailevi sorunlar yaşayan 28 yaşındaki yazılım mühendisi Sambhav Jain, 43. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Olay öncesinde yan dairede bulunan klima teknisyenlerinin Jain'i vazgeçirmeye çalıştığı öğrenilirken, genç adamın babasıyla mesajlaşmaları da ortaya çıktı.

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Hindistan'ın Noida kentinde 28 yaşındaki yazılım mühendisi Sambhav Jain, yaşadığı binanın 43. katından atlayarak intihar etti. Jain'in ölümünden önce ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı, borçları ve devam eden boşanma süreci nedeniyle zor günler geçirdiği belirtildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, Jain'in cep telefonunda maddi sorunları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattığı bir video bulunduğunu açıkladı. Yetkililere göre Jain, çocuğunun sağlık sorunları ve evlilik sürecindeki problemler nedeniyle borçlanmıştı.

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YAN BİNADAKİ ÇALIŞANLAR MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Olay günü yan dairede çalışan klima teknisyenleri, genç adamı görünce müdahale etmek için harekete geçti. Teknisyenlerin Jain ile konuşarak bulunduğu yerden uzaklaşması için ikna etmeye çalıştığı, ancak tüm çabalara rağmen genç adamın bir süre sonra yüksekten atladığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve adli inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Jain'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BABASINA GÖNDERDİĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Ölümünden önce babasına gönderdiği mesajlarda ise borçlarını artık ödeyemediğini belirttiği, babasının ise oğluna borçlarını kapatması konusunda yardımcı olacağını söylediği öğrenildi.

Jain'in ölümü kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar olayın, Jain'in ayrı yaşadığı eşiyle yürüttüğü boşanma süreci ve nafaka ödemeleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak sosyal medyada dolaşıma giren 3 crore rupi (yaklaşık 15 milyon TL) tutarındaki nafaka iddiasının polis tarafından açıklanan rakamla örtüşmediği belirtildi.

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Polis, Jain ile eşi arasındaki anlaşmanın toplam 15 lakh rupi (yaklaşık 765 bin TL)olduğunu, Jain'in bu miktarın 7,5 lakh rupisini ilk taksit olarak ödediğini açıkladı. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan daha yüksek rakamların doğrulanmadığı kaydedildi.

Polis ekipleri, binanın içindeki ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, Jain'in telefonunda bulunan mesajlaşmalar ve diğer dijital deliller de soruşturmaya dahil edildi. Adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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