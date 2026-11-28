Türkiye'nin savunma ve uzay teknolojilerindeki ilerleyişi Hindistan'ın güvenlik hesaplarına da yansıdı. Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral NS Raja Subramani, Pakistan'ın Çin'in desteğiyle geliştirdiği uzay kabiliyetlerine Türkiye'nin de katkı sağlayabileceğini söyledi.

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Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral NS Raja Subramani, Yeni Delhi'de Vivekananda Uluslararası Vakfı tarafından düzenlenen "Savaşın Geleceği ve Hindistan'ın Çok Alanlı Operasyonlar Yürütmeye Hazırlığı" başlıklı oturumda konuştu.

Hint gazetesi The New Indian Express'in haberine göre Subramani, Pakistan'ın gelişen uzay kabiliyetlerinin Hindistan'ın güvenlik hesaplamalarına yeni bir boyut kazandırdığını ileri sürdü.

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"ARTIK TÜRKLERİ DE HESABA KATMAK ZORUNDAYIZ"

Pakistan'ın uzay teknolojilerindeki ilerleyişine işaret eden Hint komutan, Türkiye'nin bu alanda sağlayabileceği desteğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın uzay kabiliyeti Çin'in yardımıyla gelişiyor. Ayrıca Pakistan'ın Suparco'su (Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu) kendi kabiliyetini geliştirmek için çalışıyor. Artık Türklerin de buna destek vereceğini kesin olarak hesaba katmak zorundayız."

Geçen yılki Sindoor Operasyonu sürecinde gündeme gelen Türkiye, Pakistan ve Çin arasındaki yakınlaşmaya atıfta bulunulan değerlendirmede Subramani, Pakistan'ın istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ile konumlandırma ve navigasyon imkanlarının güçleneceğini vurgulayarak "Bunu kendi hesaplamalarımıza dahil etmek zorundayız. Bizim de kendi kabiliyetimizi artırmaya odaklanmamız gerekiyor" dedi.

"SAVAŞ İLE BARIŞ ARASINDAKİ ÇİZGİ BULANIKLAŞTI"

Konuşmasında modern savaş doktrinlerindeki değişime de değinen Hindistan Genelkurmay Başkanı, ülkelerin sürekli bir çekişme içinde hareket etmesi nedeniyle savaş ile barış arasındaki ayrımın "bulanıklaştığını" savundu. Bilişsel savaş tehdidinin büyüdüğünü öne süren Subramani, elektronik harp mimarisinin modernize edilmesi ile askeri ve uzay kabiliyetlerinin bütünleşik komuta-kontrol sistemine entegre edilmesinin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

"TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK YALNIZCA GEÇİCİ"

Teknolojik üstünlüğün "yalnızca geçici" olduğunu söyleyen Subramani, gelecekteki çatışmalara hazırlıklı olmak için askeri teknolojilerin sürekli güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Askeri ve uzay kabiliyetlerinin entegrasyonunun önemine işaret eden Hint komutan, Hindistan'ın başka ülkelerin modellerini takip etmek yerine kendi yaklaşımını geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Hazır bir şablona bakmamıza gerek yok. Kendi şablonumuza sahip olmalıyız" diye konuştu.

TÜRKİYE UZAYA AÇILAN KENDİ KAPISINI İNŞA EDİYOR

Hint komutanın Türkiye'nin uzay alanındaki potansiyeline ilişkin açıklamaları, Ankara'nın Somali'de inşa ettiği uzay üssü projesini de akıllara getirdi.

Mogadişu'nun yaklaşık 78 kilometre kuzeydoğusunda, Hint Okyanusu kıyısında yer aldığı aktarılan üssün yaklaşık 7 kilometrekarelik bir alanı kapsadığı görülmüştü.

İnşaat faaliyetlerinin Ocak 2026'dan bu yana uydu görüntülerinden takip edilebildiği üssün, 2027'nin ilk aylarında operasyonel hazırlık seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Ekvator'a yakınlığı ve fırlatmaların Hint Okyanusu üzerinden yapılacak olması, Türkiye'ye kendi geliştirdiği roketlerle uzaya bağımsız erişim sağlayan sayılı ülkeler arasına girme avantajı sunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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