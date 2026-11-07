Hindistan'ın Pencap eyaletinde yaklaşık 1.500 yolcu taşıdığı bildirilen Karmabhumi Ekspresi'nde yangın çıktı. Hareket halindeki trenin dört vagonunu alevler sararken yolcular tahliye edildi.

Kaydet a- | +A

Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Patiala bölgesinde, Amritsar-New Jalpaiguri seferini yapan 12508 numaralı Karmabhumi Ekspresi'nde yangın çıktı.

Sarai Banjara tren istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda, hareket hAlindeki trenin dört vagonunu alevler sardı. Yoğun dumanın yükseldiği vagonlardaki yolcular tahliye edildi.

Hindistan'da yolcu treninde korkutan yangın! 4 vagon alevlere teslim oldu

4 VAGONU ALEVLER SARDI

Yangının ardından trenin güvenlik sistemi devreye girerek seferin durdurulmasını sağladı. Bölgeye demiryolu yetkilileri ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Kuzey Demiryolları Baş Halkla İlişkiler Sorumlusu Himanshu Shekhar Upadhyay, yangının Ambala demiryolu bölgesindeki Sarai Banjara istasyonu yakınlarında çıktığını açıkladı.

Hindistan'da yolcu treninde korkutan yangın! 4 vagon alevlere teslim oldu

CAN KAYBI VE YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Upadhyay, "Güvenlik sisteminin zamanında devreye girmesi sayesinde tren durduruldu ve yangın kontrol altına alınıyor. Tüm üst düzey yetkililer olay yerine ulaştı" dedi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala