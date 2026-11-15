Hintli komutandan akılalmaz takas! Pakistan'a ülkenin en büyük sırrını sattı

Hindistan'da bir hava kuvvetleri subayı, uygunsuz fotoğraflar karşılığında ülkesinin gizli savaş planlarını Pakistanlı olduğundan şüphelenilen bir kadınla paylaştı. Delhi Polisi'nin iddianamesine göre subay, her fotoğraf karşılığında savaş planının yeni bir sayfasını göndermeyi teklif etti. Casusluk soruşturmasında İHA sistemlerinden savaş uçaklarının konuşlandırılmasına kadar çok sayıda askeri sırrın sızdırıldığı öne sürüldü.

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Hindistan'da Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir subay hakkında yürütülen casusluk soruşturmasında çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

Delhi Polisi Özel Birimi'nin mahkemeye sunduğu iddianameye göre, Wing Commander (yarbay rütbesine karşılık gelen hava kuvvetleri subayı) Manorath Singh Sabharwal, Pakistan istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kadınla gizli askeri belgeleri paylaştı.

Indian Express'in aktardığı soruşturma dosyasında, Hindistan'ın savaş hazırlıkları, askeri konuşlandırma planları ve insansız hava aracı sistemlerine ilişkin bilgilerin sızdırıldığı öne sürüldü.

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HER UYGUNSUZ FOTOĞRAFA KARŞILIK BİR SAYFA SAVAŞ PLANI

İddianamenin en çarpıcı bölümünde, subayın gizli askeri belgeleri uygunsuz fotoğraflar karşılığında paylaştığı iddiası yer aldı.

Polis kayıtlarına göre, şüpheli kadının gönderdiği uygunsuz bir fotoğrafın ardından Sabharwal, üzerinde "gizli savaş planı" ibaresi bulunan bir belgenin sayfasını gönderdi.

Subay daha fazla fotoğraf karşılığında belgenin diğer sayfalarını da paylaşmayı teklif etti.

3 BİNDEN FAZLA MESAJLAŞMA TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında subay ile şüpheli kadın arasındaki WhatsApp yazışmaları incelendi.

12 Ocak ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında ikili arasında 3 bin 8 metin mesajı, 65 görsel, 65 emoji veya tepki, 42 sesli arama, dört görüntülü arama ve altı internet bağlantısı paylaşıldığı tespit edildi.

Polis, kadının Pakistan'dan faaliyet gösterdiğini ancak Hindistan'ın Gucerat eyaletinden temin edilmiş bir SIM kart kullandığını iddia etti.

İHA SİSTEMLERİ VE SAVAŞ UÇAKLARININ KONUMLARI PAYLAŞILDI

İddianamede, sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin yalnızca savaş planlarıyla sınırlı olmadığı kaydedildi.

Subayın gizli bir insansız hava aracı biriminin personel sayısı, teşkilat yapısı, operasyonel kabiliyetleri, İHA denemeleri, havada kalış süreleri ve hedefleme sistemlerine ilişkin bilgileri de paylaştığı tespit edildi.

Ayrıca çatışma durumunda kullanılacak askeri konuşlandırma bölgeleri, Leh'teki savaş uçaklarının konumları ve Suratgarh bölgesindeki Mahajan Saha Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen askeri tatbikatla ilgili bilgilerin de şüpheli kadına iletildiği öne sürüldü.

BEŞ ASKERİN CİHAZINA CASUS YAZILIM YÜKLEDİ

Delhi Polisi'nin iddianamesinde, şüpheli kadının subaya kötü amaçlı yazılımlar göndererek askeri sistemlere daha geniş erişim sağlamaya çalıştığı da yer aldı.

Sabharwal'ın, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda emrindeki beş askerin bilgi ve iletişim teknolojisi cihazlarına casus yazılım yüklediği iddia edildi.

Polis, iddianamede "Emrindeki birlikte görev yapan beş astın bilgi ve iletişim teknolojileri cihazlarına belirli kötü amaçlı yazılımları ve casus yazılımları yükleme görevini yerine getirdi" ifadelerine yer verdi.

Soruşturmacılar, söz konusu yöntemle askeri personelin cihazlarındaki hassas bilgilere ve resmi yazışmalara erişim sağlanmış olabileceğini değerlendiriyor.

OFİSİNDEKİ TELEFON ELE VERDİ

Hindistan Hava Kuvvetleri yetkililerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Sabharwal'ın Race Course bölgesindeki ofisine izinsiz şekilde iPhone soktuğu görülmüştü.

Subay, 30 Mayıs 2026'da Hindistan'ın Resmi Sırlar Kanunu kapsamında tutuklandı ve daha sonra Tihar Hapishanesi'ne gönderildi.

Soruşturmacılar, Sabharwal'ın sosyal medya üzerinden kurulan bir ilişki aracılığıyla Pakistan istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen kadın tarafından tuzağa düşürüldüğünden şüpheleniyor.

MAHKEME 5 ARALIK TARİHİNİ VERDİ

Delhi Polisi Özel Birimi, Sabharwal hakkında hazırladığı iddianameyi Patiala House Mahkemesi'ne sundu.

Baş Yargıç Mridul Gupta, 31 Ekim tarihli kararında, Hindistan'ın yeni ceza kanununun 152. maddesi ile Resmi Sırlar Kanunu'nun 13(3). maddesi kapsamında gerekli kovuşturma izninin henüz alınmadığını kaydetti.

Mahkeme, polisten izin sürecini takip ederek rapor sunmasını istedi ve bir sonraki duruşmayı 5 Aralık 2026 olarak belirledi.

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