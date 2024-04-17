Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! 14 İsrail askeri yaralandı, 1 helikopter hasar gördü

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! 14 İsrail askeri yaralandı, 1 helikopter hasar gördü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri keşif komuta merkezine güdümlü füzeler ve İHA'lar ile saldırı düzenledi.

İran destekli Hizbullah hareketi, üç militanın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından misilleme başlattığını duyurdu. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri keşif komuta merkezine güdümlü füzeler ve İHA'lar ile saldırı düzenledi.

İsrail medyası, Hizbullah'ın Batı Celile'deki Arap el-Aramşa'ya gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 4'ü ağır olmak üzere 14’ü asker toplam 18 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Lübnan sınırındaki Arab el-Aramşa'daki yaralıları kurtarmak için kullanılan bir İsrail ordusu helikopterinin de hasar gördüğü belirtildi.

Hizbullah savaşçıları, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13:15'te Arab el-Aramşa'daki yeni askeri keşif birliğinin karargahına güdümlü füzeler ve saldırı İHA’larıyla birleşik saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda askeri birlik üyelerinden bazıları öldü ve yaralandı.

Açıklamada 6 askerin durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezine sevk edildiği belirtildi. Kasabanın büyük ölçüde boşaltıldığı ve askerlerin kasabaya konuşlandığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mahkeme karar verdi... Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine ret!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz” - DünyaAlmanya ve İngiltere ile toplantı sonrası Netanyahu: “Biz kendi kararlarımızı vereceğiz”Japonya'da çifte deprem! 6.4 ve 5.0 ile sallandı, işte ilk veriler - DünyaJaponya'da çifte depremİran'ın yumuşak gücü Şii yayılmacılığı! Modern dünyada devlet eliyle mezhep propagandası - Dünyaİran'ın yumuşak gücü Şii yayılmacılığı! Modern dünyada devlet eliyle mezhep propagandasıFilistinlilerden İsrail'e "Esirleri serbest bırakın" çağrısı - DünyaFilistinliler İsrail hapishanelerindeki esirler için ayaktaRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı - DünyaRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı!Aliyev ve Putin anlaştı! Rus askerleri Karabağ'dan çekiliyor - DünyaAliyev ve Putin anlaştı! Karabağ'dan çekiliyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...