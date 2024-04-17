Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! 14 İsrail askeri yaralandı, 1 helikopter hasar gördü

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri keşif komuta merkezine güdümlü füzeler ve İHA'lar ile saldırı düzenledi.

İran destekli Hizbullah hareketi, üç militanın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından misilleme başlattığını duyurdu. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri keşif komuta merkezine güdümlü füzeler ve İHA'lar ile saldırı düzenledi.

İsrail medyası, Hizbullah'ın Batı Celile'deki Arap el-Aramşa'ya gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 4'ü ağır olmak üzere 14’ü asker toplam 18 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Lübnan sınırındaki Arab el-Aramşa'daki yaralıları kurtarmak için kullanılan bir İsrail ordusu helikopterinin de hasar gördüğü belirtildi.

Hizbullah savaşçıları, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13:15'te Arab el-Aramşa'daki yeni askeri keşif birliğinin karargahına güdümlü füzeler ve saldırı İHA’larıyla birleşik saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda askeri birlik üyelerinden bazıları öldü ve yaralandı.

Açıklamada 6 askerin durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezine sevk edildiği belirtildi. Kasabanın büyük ölçüde boşaltıldığı ve askerlerin kasabaya konuşlandığı ifade edildi.