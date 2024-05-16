Hollanda'da Türk ve İslam karşıtı bir hükümetin kurulması gündemde...

Partiler göç politikaları ve hükümet finansmanı konusunda bölünmüş durumdayken, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in 22 Kasım'daki beklenmedik seçim zaferinden bu yana, Hollanda tarihinin en sağcı hükümetini kurma konusundaki gergin görüşmeler aylardır sürüyor.

Partilerin hükümet finansmanında anlaşmaya vardıklarını söyledikleri 16 saatlik görüşmelerin ardından Wilders, "Bu işin başarısız olmasını göremem" açıklamasını yaptı.

Wilders, görüşmelerin sona erme süresi olan gece yarısından önce anlaşmayı nihayete erdirmek ve fraksiyonların bu anlaşmaya yanıt vermesine olanak tanımak için müzakerecilerin yeniden bir araya geleceğini söyledi.

MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRECEK

Bir anlaşma, Wilders'ın ekibi tarafından yönetilen İslam karşıtı popülist PVV'nin, görevden ayrılan Başbakan Mark Rutte'nin merkez sağ VVD'si, merkezci NSC ve çiftçilerin protesto partisi BBB ile 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 88 sandalye çoğunluğuna sahip bir koalisyon içinde yer almasını sağlayacak.

Hükümet anlaşmalarının detayları henüz açıklanmadı, ancak Wilders, sadece iltica göçünü önemli ölçüde sınırlayacak bir hükümete katılacağını defalarca kez söylemişti. Salı günkü uzun görüşmenin ardından, diğer parti liderleri de bir anlaşmanın yakın olduğunu söylerken, NSC başkanı Pieter Omtzigt, kimin başbakan olacağının hala belirsiz olduğunu belirtti.

Wilders'in Mart ayında bu görevden feragat edeceğine söz vermesine rağmen, başbakanlık için adayını açıklaması bekleniyor. Diğer üç parti lideri ise parlamentoda kalacak.

TÜRK DÜŞMANI WİLDERS KİMDİR?

6 Eylül 1963'te Almanya sınırına yakın bir şehir olan Venlo'da doğan Wilders, kariyerine 1989'da Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) bünyesinde başladı. Ancak, VVD'nin İslam ve göç konusundaki ılımlı duruşundan hoşnut olmayan Wilders, partiden ayrılarak Özgürlük Partisi'ni (PVV) kurdu.

Kendisini Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın hayranı olarak tanımlayan Wilders, AB'ye açıkça karşı çıkmakta ve Hollanda'nın sınırları üzerinde kontrol sahibi olmasını, birliğe yapılan ödemeleri büyük ölçüde azaltmasını ve yeni üyelerin kabulünün engellenmesini savunmaktadır.

CAMİLERİN VE KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASINI ÖNERDİLER

Wilders, güçlü anti-İslami ve göçmen karşıtı görüşlere sahiptir. "Camileri, Kuran'ı, İslami okulları tartışmayacağız" diyen Wilders, Özgürlük Partisi'nin politika gündeminin bir parçası olan bu anti-İslami söylemi benimsemiştir. Parti, camilerin ve Kuran'ın yasaklanmasını, ayrıca hükümet binalarında İslami başörtülerinin yasaklanmasını önermiştir.

2016'daki darbe girişiminin ardından Rotterdam'da yaşayan Türklerin protestolarına yanıt olarak Wilders, "Bu kişiler Hollandalı değil; beşinci kolu temsil ediyorlar," diyerek Hollanda'da Türklerin kalmasını istemediğini vurgulamıştır.

Bu dönemde PVV lideri ayrıca, "Sınırları kapatalım. Türkler giremesin. Artık Hollanda'ya tek bir Türk bile girmemeli," ifadelerini kullanmıştır.

Bir başka parlamento konuşmasında Wilders, "Burası Hollanda parlamentosu. Burada sadece Hollandalılar söz sahibi olmalı. Burada Türklerin, Faslıların ya da İsveçlilerin bulunmasını istemiyorum. Böyle bir şeyi dile getirme hakkım yok mu? Burası benim vatanım," demiştir.