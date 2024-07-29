Hollanda'dan oturum izni isteyen Türk vatandaşlarına 'uyum sınavı' zorunluluğu

Hollanda'dan süresiz oturma izni talebinde bulunan Türk vatandaşlarının işini zorlaştıracak hamle geldi. Hükümet, 1 Ocak 2025'ten itibaren talepte bulunanları dil ve kültür konusunda zorunlu uyum sınavına tabi tutacak.

Hollanda Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi (IND), daimi oturma izni başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının uyum kontrolüne tabi tutulacağını duyurdu ve tarih verdi.

Yapılan açıklamaya göre hükümet, 1 Ocak 2025'ten itibaren kararını yürürlüğe koyacak. Hollanda'daki Türk kökenli kuruluşlar, alınan karara Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Ortaklık Anlaşması ile uyumlu olmadığını savunarak tepki gösterdi.

Avukat ve göç uzmanı İsmet Özkara ise bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

"TOPLUMA UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORLAR"

2025 itibarıyla hayata geçirilecek olan kararın, 2022 yılında hükümet tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Hollanda’ya uyumu amacıyla' aldığının altını çizildi.

Dönemin Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik uyum zorunluluğunu şu sözlerle savunmuştu:

"Birçoğunun işi var ve toplumda aktif durumdalar ancak bazılarının Hollandaca ile ilgili sorunları var. Bu nedenle topluma uyum sağlamakta zorlanıyorlar."

BAŞARISIZ OLANLARA VİZE VERİLMEYECEK

Alınan kararla birlikte Türkiye’deki Hollanda temsilcilerinde kursa giden Türk vatandaşları, B1 düzeyinde dil bildiklerini ve ülke kültürünü tanıdıklarına ilişkin bir sınava girmek zorunda. Sınavda başarısız olanlara ise Hollanda vizesi verilmeyecek.

HOLLANDA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINI DA KAPSAYACAK

BBC Türkçe'ye konuşan avukat İsmet Özkara’ya göre, daha sonra aile birleşimi ile Hollanda’ya gelecek olan Türk vatandaşlarına uygulanan uyum sınavı zorunluluğu, Hollanda’da yaşayanları kapsayacak şekilde genişletildi. Uyum sınavından geçemeyen Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşları, 1 Ocak 2025’ten süresiz oturma izin hakları ellerinden alınacak.

Bu uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından büyük olumsuzluklar içerdiğini belirten Özkara, Hollanda’da yasal olarak 5 yıl kalan Türk vatandaşlarının bu sürenin sonunda kalıcı oturma hakkına sahip olduğunu belirtti.

"DÜZENLEMEYE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Karar nedeniyle Hollanda’yı Avrupa Komisyonu’na şikayet edeceklerini söyleyen Özkara, imza kampanyası ve yürürlüğe girdikten sonra yasa aleyhine bireysel davalarla bu düzenlemeye karşı mücadele edeceklerinin altını çizdi.