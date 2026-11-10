Hürmüz Boğazı'nda kritik rest! İran müzakere iddialarını yalanladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin Tahran'ın şartlarına ilişkin cevabını “aldatıcı” olarak nitelendirdi. Rızai, İran'ın öne sürdüğü 7 şart yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını belirterek iki ülke arasında devam eden bir müzakere bulunmadığını savundu.

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İran ile ABD arasındaki gerilimde Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalar gündeme geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetiminin Tahran'ın şartlarına verdiği cevabı “aldatıcı” olarak nitelendirerek boğazın açılması için öne sürdükleri 7 şartın yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre Rızai, ABD'den İran'ın taleplerine açık ve net cevap vermesini istediklerini ancak Washington'ın şu ana kadar bu yönde bir açıklama yapmadığını ifade etti.

"DEVAM EDEN BİR GÖRÜŞME YOK"

ABD'nin müzakerelerin sürdüğüne ilişkin açıklamalarının ekonomik baskıyı hafifletmek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacı taşıdığını öne süren Rızai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın belirlediği şartlar karşılanana kadar açılmayacağını yineledi.

Tahran ile Washington arasında herhangi bir görüşmenin devam etmediğini savunan Rızai, “Şu anda Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

İRAN'IN ABD'YE İLETTİĞİ 7 ŞART

Tahran yönetiminin Washington'a ilettiği belirtilen 7 şart arasında deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi ve tek taraflı yaptırımların kaldırılması yer alıyor.

İran'ın diğer talepleri ise petrol ihracatına yönelik muafiyet sağlanması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sona erdirilmesi olarak sıralanıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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