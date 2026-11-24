İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri daha deniz mayınına çarpması sonucu patlayarak alev aldı.

Son olarak 23 Kasım günü Hürmüz Boğazı'nın farklı noktalarında seyreden petrol tankerleri deniz mayınlarına çarpmıştı.

BAKMADAN GEÇME DÜNYA Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 3 tanker mayına çarptı

ÜÇ PETROL TANKERİ DAHA YANMIŞTI

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "Sabah saatlerinden bu yana Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasaklı bölgede seyreden, ordunun deniz kuvvetlerinin uyarılarını dikkate almayan ve navigasyon sistemlerini kapatan 3 petrol tankeri, deniz mayınlarına çarpmaları sonucu alev aldı ve faaliyetlerini durdurdu" denilmişti.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları da dün Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari geminin kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu bildirdi.

Hürmüz'de bir petrol tankeri daha mayına çarptı

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.​​​​​​​

Tahran yönetimi, boğazdan izinsiz geçen gemilerin hedef alınacağını duyurmuştu.



| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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