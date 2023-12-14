Husiler, Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam ediyor: ABD, Avustralya'dan savaş gemisi desteği istedi

14 Aralık 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 11:47

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'yi işgalinin ardından Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, İsrail'e savaş ilan etti. Yaptıkları füze saldırılarıyla İsrail'e zor anlar yaşatan Husiler, İsrail şirketlerinin sahip olduğu ve işlettiği bütün gemileri hedef alacaklarını bildirdi. Kızıldeniz'de şu ana kadar birçok gemiyi hedef alan Husiler, İsrail'in ticaretine önemli ölçüde darbe vurdu. ABD, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erene kadar Kızıldeniz'den geçen gemileri engelleyeceğini açıklayan Yemen'deki İran destekli Husilere karşı, Avustralya'dan Kızıldeniz'e savaş gemisi göndermesini talep etti.

HUSİLERİN TEHDİDİ ABD'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

ABC News'un haberine göre, ABD Donanmasının talebi, Avustralya'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda onaylanan Gazze'de insani ara verilmesi yönündeki karar tasarısına "evet" oyu kullanmasından bir gün sonra geldi.

Avustralya Başbakan Vekili Richard Marles, hükümetin talebi değerlendirdiğini ancak ülkesinin odak noktasının "kendi yakın bölgesindeki" deniz gücü faaliyetleri olduğunu söyledi.

Ayrıca News'un haberine göre, Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Kraliyet Donanmasının deniz güvenliğini korumaya yönelik uluslararası çabaların bir parçası olarak Orta Doğu'da uzun süredir varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Chalmers, "Dünyanın bu bölgesinde uluslararası koalisyona zaten katkı sunuyoruz." dedi.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, dün düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Kızıldeniz'deki gemileri koruyacak bir görev gücünü desteklemesi gerektiğini söylemişti.

Kızıldeniz'de Yemen açıklarında Norveç bayraklı bir petrol gemisinin hedef alınmasını değerlendiren Ryder, söz konusu eylemi "istikrarı bozucu" olarak nitelendirerek "Bu, uluslararası bir sorun ve uluslararası bir çözüm gerektiriyor." ifadesini kullanmıştı.

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