Husilerden Aden Havalimanı'na tahliye çağrısı! Kargo uçağı alarma geçirdi

Yemen’de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a ait askeri kargo uçağının Aden Havalimanı’nda bulunduğunu ve silah taşıdığını öne sürerek havalimanının derhal tahliye edilmesini istedi.

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Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim tırmanmayı sürdürüyor. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ülkenin geçici başkenti Aden’deki havalimanında Suudi Arabistan’a ait bir askeri kargo uçağının bulunduğunu iddia ederek bölgede bulunanlara tahliye çağrısı yaptı.

ADEN HAVALİMANINA TAHLİYE ÇAĞRISI

Yahya Seri, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a ait askeri kargo uçağının Yemen’e silah taşıdığını ileri sürdü. Seri, söz konusu silahların Yemen halkına karşı kullanılmak üzere getirildiğini iddia ederek Aden Havalimanı’nda bulunan kişilerin bölgeyi derhal terk etmesini istedi.

Husilerden Aden Havalimanına tahliye çağrısı! Kargo uçağı alarma geçirdi

Husilerin askeri sözcüsü, uçakta bulunduğunu öne sürdüğü silahların türü veya miktarı hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. Uçağın silah taşıdığı yönündeki iddiaya ilişkin bağımsız bir doğrulama da yapılmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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