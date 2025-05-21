İHA saldırıları Moskova'yı felç etti! mobil internet kesildi, havalimanları kapatıldı

Rusya'nın başkenti sabah saatlerinde Ukrayna’dan havalanan insansız hava araçlarının hedefi oldu. Peş peşe gelen saldırılar nedeniyle Moskova'daki Domodedovo, Jukovskiy ve Şeremetyevo havalimanlarında uçuşlar durduruldu, yüzlerce sefer iptal edildi. Başkentte hava sahası kısmen kapatılırken, Lipetsk ve Tula gibi kritik bölgelerde mobil internet tamamen kesildi.

Rusya’nın başkenti Moskova, Ukrayna’ya ait olduğu bildirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla sarsıldı. Domodedovo, Jukovskiy ve son olarak Şeremetyevo havalimanlarında uçuşlara geçici olarak ara verilirken, Rusya Savunma Bakanlığı 39 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehir merkezine yönelen 3 İHA’nın düşürüldüğünü açıklarken, acil servis ekiplerinin düşen enkaz bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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KRİTİK BÖLGELERDE İNTERNET KESİLDİ

Rus basınında yer alan haberlere göre, başkent dışında kalan Lipetsk ve Tula bölgelerinde de İHA saldırıları nedeniyle mobil internet erişimi geçici olarak devre dışı bırakıldı. Saldırıların ardından Moskova çevresindeki hava sahasında yoğun güvenlik tedbirleri uygulanmaya başladı.

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), Domodedovo, Jukovskiy ve Sheremetyevo havalimanlarında uçakların varış-kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

UKRAYNA, RUSYA'NIN ASKERİ TEKNOLOJİ ÜSSÜNÜ VURDU

Ukrayna, cephe gerisinde gerçekleştirdiği nokta atışı bir İHA saldırısıyla, Rusya’nın askeri-endüstriyel altyapısının kalbini hedef aldı. Oryol bölgesinde yer alan ve Moskova’nın askeri yarı iletken üretiminde kritik rol oynayan Bolkhov Yarı İletken Cihaz Fabrikası (BZPP), Ukrayna İHA’ları tarafından vuruldu.