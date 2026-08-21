Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünyaca ünlü çocuk çizgi dizisi “Maşa ile Koca Ayı”nın yapımcı şirketi ve ekibini yaptırım listesine aldı. “Rus propagandası” gerekçesiyle dizinin ülkedeki yayınlarına yasak getirilirken, Moskova’dan karara peş peşe sert açıklamalar geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan kararnameler kapsamında, "Maşa ile Koca Ayı" çizgi filminin üreticisi Animaccord stüdyosu ile yapımcı Dmitry Loveyko’nun da aralarında bulunduğu isimler yaptırım listesine alındı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi değerlendirmelerinde, yapımın çocuk içerikleri maskesi altında Rus propagandası ve yumuşak güç unsurları taşıdığı gerekçesiyle ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu öne sürüldü. Alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte çizgi dizinin Ukrayna genelinde yayınlanması engellendi, telif hakları ve dijital varlıkları donduruldu.

İki ülke arasında 'Maşa ile Koca Ayı' krizi!

MOSKOVA’DAN AÇIKLAMA GELDİ: "KİEV REJİMİNİN ÇİRKİNLİĞİ"

Ukrayna’nın yaptırım kararı Rusya tarafında geniş yankı uyandırırken Kremlin ve Dışişleri Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Görünüşe göre Zelenskiy, cephedeki durumun ancak bu şekilde değiştirilebileceğini düşünmektedir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın çizgi filmlerle savaş başlatma kararı, Kiev rejiminin çirkinliğini gösteriyor. 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi filmleri, abartmadan söyleyebilirim ki iyilikleriyle, insanlıklarıyla ve en iyi insani değerlerin propagandasını yaparak tüm dünyayı fethetmiştir." şeklinde ifadelere yer verdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası