İki yeni sınır kapısı açılıyor! Türkiye, Rum tarafına şartını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in BM öncülüğündeki görüşmesini değerlendirdi. Yeni sınır kapılarının açılması konusunda sınırlı ilerleme sağlandığını açıklayan Keçeli, daha fazla ilerleme için Rum tarafının tutumunu değiştirmesi gerektiğini dile getirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Keçeli, görüşmede Türk tarafının öncelik verdiği güven artırıcı işbirliği alanlarının ele alınmasını olumlu karşıladıklarını duyurdu.

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DIŞİŞLERİ'NDEN RUM TARAFINA UYARI

Keçeli, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önerisi doğrultusunda başlatılan işbirliği sürecinde, yaklaşık bir buçuk yıldır gündemde olan yeni sınır kapılarının açılması konusunda sınırlı ilerleme sağlandığını aktardı:

"KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın dün Rum lider ve BM Genel Sekreteri’nin Şahsi Temsilcisi’yle Ada’da yaptığı üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde durduğu, iki taraf arasında güvenin tesisine yönelik iş birliği alanlarının ele alınmış olmasını olumlu buluyoruz.

BM Genel Sekreteri’nin de önerisi doğrultusunda başlatılan iş birliği süreci kapsamında bir buçuk yıldır gündemde olan yeni sınır kapılarının açılması konusunda kısıtlı da olsa bir ilerleme kaydedilebilmiştir.

Önümüzdeki dönemde iki liderin BM Genel Sekreteri’yle yapmaları planlanan üçlü görüşmede sınır kapıları da dahil iş birliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanabilmesi, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun değişmesiyle mümkün olabilecektir."

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KIBRIS'TA İKİ YENİ SINIR KAPISI İÇİN MUTABAKAT

Görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar ile BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık, ortak açıklamayı gazetecilerle paylaştı.

BM açıklamasına göre Erhürman ve Hristodulidis, KKTC ile GKRY arasında iki yeni sınır kapısının açılması konusunda mutabakata vardı.

Açılması planlanan kapıların Akıncılar-Lympia/Limya ile Gemikonağı-Kampos/Kambo-Karavostasi arasında yer alacağı bildirildi.

Tarafların önümüzdeki dönemde BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirmesi planlanan üçlü görüşmede, sınır kapıları ve diğer işbirliği alanlarındaki gelişmeleri yeniden ele alması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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