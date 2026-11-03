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İlginç anlar kamerada! Polisten kaçarken gişede durup ücret ödedi

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Malezya'da polisten kaçan bir minibüs sürücüsü, otoyol gişesinde durarak geçiş ücretini ödedi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Malezya'nın Selangor eyaletinde yaşanan olay, izleyenleri şaşkına çevirdi. Polis ekiplerinden kaçan bir minibüs şoförü, otoyol gişesine geldiğinde beklenmedik bir hareket yaptı.

İlginç anlar kamerada! Polisten kaçarken gişede durup ücret ödedi
Başlık Resmiİlginç anlar kamerada! Polisten kaçarken gişede durup ücret ödedi

POLİSTEN KAÇARKEN GİŞEYE TAKILDI

31 Ekim tarihinde kaydedilen görüntülerde, polisin takibindeki sürücünün gişeye yaklaşınca aracını durdurduğu ve geçiş ücretini ödediği görüldü.

İlginç anlar kamerada! Polisten kaçarken gişede durup ücret ödedi
Başlık Resmiİlginç anlar kamerada! Polisten kaçarken gişede durup ücret ödedi

Ücret işlemini tamamlayan sürücü, ardından yeniden gaza basarak kaçmaya devam etti. Bu sırada polis ekipleri de minibüsün peşinden takibi sürdürdü.

İlginç anlar kamerada! Polisten kaçarken gişede durup ücret ödedi
Başlık Resmiİlginç anlar kamerada! Polisten kaçarken gişede durup ücret ödedi

BARİYERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Görüntülerde yer almayan olayın devamında ise sürücünün, polisin müdahalesinin ardından bir bariyere çarparak durabildiği belirtildi. Polisten kaçarken otoyol ücretini ödemeyi ihmal etmeyen sürücünün o anları sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılardan da yorum yağdı.

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