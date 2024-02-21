İlk adım İngiltere'den! Navalny'nin öldüğü cezaevinin 6 yetkilisine yaptırım

Rus muhalif lider Navalny'nin hayatını kaybettiği cezaevinden sorumlu 6 Rus yetkiliye İngiltere tarafından 'yaptırım' kararı alındı. Bu kararla birlikte Navalny nedeniyle yaptırım uygulayan ilk ülke İngiltere olurken, 6 ismin mal varlıklarının dondurulacağı ve ülkeye girişlerinin yasaklanacağı belirtildi.

Rus muhalif Alexei Navalny’nin 16 Şubat’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İngiltere, Navalny'nin öldüğü Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi bulunan 3 numara cezaevinin 6 yetkilisine yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ÜLKEYE GİRİŞLERİ YASAKLANACAK

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, cezaevinden sorumlu Vadim Konstantinovich Kalinin ve diğer cezaevi yetkilileri Sergey Nikolaevich Korzhov, Vasily Alexandrovich Vydrin, Vladimir Ivanovich Pilipchik, Aleksandr Vladimirovich Golyakov ve Aleksandr Valerievich Obraztsov'un İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve ülkeye girişlerinin yasaklanacağı belirtildi.

YAPTIRIM UYGULAYAN İLK ÜLKE OLDU

Açıklamada Navalny'nin naaşının derhal ailesine teslim edilmesi, tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu ve şu ifadeler kullanıldı:

"Navalny'nin durumu, 3 yıllık hapis hayatı boyunca kötüleşmişti. Navalny, hapishanede tutulduğu süre tıbbi tedaviden de mahrum bırakıldı. İngiltere, hayatını Rus sisteminin yolsuzluğunu ortaya çıkarmaya adayan, özgür ve açık siyaset çağrısı yapan, Kremlin'den hesap sormaya adayan siyasi mahkum Navalny'nin ölümüne karşılık yaptırım uygulayan ilk ülke oldu."

"DEFALARCA SUSTURMAYA ÇALIŞTIKLARI AÇIK"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da konuya ilişkin açıklamada bulunmuş ve Rus yetkililerin Navalny'yi bir tehdit olarak gördükleri ve onu defalarca susturmaya çalıştıkları yönünde ifadeler kullanmıştı.

Cameron, "Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri, Navalny’i 2020'de Novichok ile zehirledi, barışçıl siyasi faaliyetleri nedeniyle hapse attı ve Arktik'teki bir ceza kolonisine gönderdi. Hiç kimse Rus sisteminin baskıcı doğasından şüphe duymamalı. Bu nedenle bugün Navalny’nin son aylarını geçirdiği ceza kolonisinden sorumlu en üst düzey hapishane yetkililerine yaptırım uyguluyoruz. Navalny'ye yapılan acımasız muamelenin sorumluları hiçbir yanılgıya kapılmamalı, onları bundan sorumlu tutacağız” ifadelerini kullandı.