İlk kez Beyaz Saray’da! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması için tarih verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, onlarca yıldır süregelen kanlı ihtilafı sona erdirmek üzere bu Cuma günü Washington’da bir araya geliyor. Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleşmesi bekleniyor.

Amerikan medyasına dayandırılan haberlere göre, tarafların barış niyetini kamuoyuna açıklaması gündemde. Gazeteci Alex Raufoglu, X platformundaki paylaşımında "Birçok kaynak bana Ermenistan ve Azerbaycan'ın bu hafta sonlarında Washington'da barışa ulaşma niyetlerini açıklamaya hazır olduklarını doğruladı" ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK TEMASLARIN ARDINDAN BEYAZ SARAY'DA KRİTİK ZİRVE

Barış görüşmeleri, tarafların geçtiğimiz haftalarda Abu Dabi’de gerçekleştirdiği temasların ardından hız kazandı. Görüşmelere yakın kaynaklar, "normalleşmenin temel şartları" konusunda ciddi ilerleme sağlandığını belirtiyor. Henüz Bakü ve Erivan’dan resmi bir açıklama gelmiş değil.

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR İLK KEZ DUYURMUŞTU

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan diplomatik kaynaklar, barış belgesinin imzalanması için iki tarih üzerinde durulduğunu açıklamıştı.

Kaynaklara göre ilk muhtemel tarih Eylül 2025’te Washington, D.C.’de, ikinci seçenek ise Aralık 2025’te Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacak.