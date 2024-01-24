İngilizlere ağır darbe! Kızıldeniz’de son kurban ‘Ocean’ oldu

24 Ocak 2024 15:27 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 15:34

Husilerin, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım nedeniyle Filistin direnişine desteğini göstermek ve Siyonist yönetime zarar vermek maksadıyla başlattığı saldırılar, Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında bölgesel ve küresel siyasi dengeleri sarsan en önemli gelişmeydi.

İşte bu saldırılar karşılıklı olarak halen devam ediyor. Son olarak Yemen’deki Husiler, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait askeri yük gemisine Aden Körfezi’nden saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıdan kısa bir süre sonra Amerika ve İngiltere’den misilleme geldi. Husilerin hedef alındığı saldırıda Sana’ya havadan bombardıman yapıldı.

ABD’nin İngiltere ile ikinci ortak hava operasyonu olan bu saldırı aynı zamanda ABD’nin Husilere yönelik sekizinci saldırısı oldu.

Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyuran Husilerden açıklama geldi. “Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiltere saldırılarına misilleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve herhangi bir yeni saldırının cezasız kalmayacağını teyit ediyor" denildi.

Saldırıya ilişkin Amerika tarafından henüz bir açıklama gelmedi ki bunun yanı sıra gemide hasar olup olmadığı ya da ölen veya yaralı olup olmadığı konusunda da bir bilgi yok.Husilere ait Ensarullah internet sitesinde yer alan haberde, "ABD-İngiliz güçlerinden başkent Sana ile bazı vilayetlere hava saldırısı” ifadeleri kullanıldı ve daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan Husilere bağlı Yemen hükümeti Savunma Bakanlığı Manevi İrşad Dairesi Başkan Yardımcısı Abdullah Bin Amir de X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sana'ya düzenlenen saldırılar, Yemen'e yönelik saldırıların başlangıcından bu yana en şiddetli saldırılar olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD, İngiltere ve İsrail aleyhine slogan atan Yemenliler, Yemen ve Filistin bayrakları taşıyarak, Filistin direnişini desteklemeye devam edeceklerini, her türlü karara ve seçeneğe hazır olduklarını vurguladı.

Aslında İran destekli Husilerin İsrail’e destek veren güçlere meydan okuması, küresel anlamda yeni bir krizi tetikledi. Bunun yanı sıra Hizbullah’tan İsrail’e yönelik daha sert bir müdahale beklenirken bunun Husilerden gelmesi, beraberinde İran-Hizbullah-Husiler üçgenindeki ilişkilerin boyutuna dair yeni soru işaretlerinin oluşmasına kapı araladı.

Husi saldırılarının bölgesel ve küresel yansımalarına bakacak olursak, İsrail’e giden gemilere oluşturduğu tehdit, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı hattında uluslararası deniz taşımacılığındaki riskleri artırıyor. Son dönemlerde bu rotayı kullanan gemi sayısındaki ciddi azalma uluslararası ticareti ve tedarik zincirini olumsuz etkilemeye başladı.

Özellikle bu rota üzerinden taşınan petrol ve doğal gaz miktarı dikkate alındığında sürecin mevcut haliyle ya da daha kötüleşerek devam etmesinin fiyatların artışını tetikleyeceğini öngörebiliriz.