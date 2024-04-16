İngiltere Başbakanı Sunak’tan Netanyahu’ya itidal çağrısı

İngiltere Başbakanı Sunak, Netanyahu’ya itidal çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde itidal çağrısında bulundu. Görüşmede, Sunak, Netanyahu’ya bölgedeki herhangi bir gerilimin kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayarak, Orta Doğu'daki güvensizliği derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti. Ayrıca Sunak, Gazze Şeridi’ne yönelik yardımların miktarında büyük bir artış yapılması gerektiğini belirtti.