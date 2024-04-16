Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere Başbakanı Sunak’tan Netanyahu’ya itidal çağrısı

İngiltere Başbakanı Sunak’tan Netanyahu’ya itidal çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Sunak’tan Netanyahu’ya itidal çağrısı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Sunak, Netanyahu’ya itidal çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde itidal çağrısında bulundu. Görüşmede, Sunak, Netanyahu’ya bölgedeki herhangi bir gerilimin kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayarak, Orta Doğu'daki güvensizliği derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti. Ayrıca Sunak, Gazze Şeridi’ne yönelik yardımların miktarında büyük bir artış yapılması gerektiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ne veda etti! Virtus Segafredo İstanbul'dan zaferle ayrıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rus barış gücü Azerbaycan'dan çekiliyor! - DünyaRus barış gücü Azerbaycan'dan çekiliyor!BM, Filistinliler için rekor bağış çağrısı yapacak! - DünyaBM, Filistinliler için rekor bağış çağrısı yapacak!Ukrayna safları sıklaştırıyor! Yeni seferberlik yasası imzalandı - DünyaUkrayna safları sıklaştırıyor! Yeni seferberlik yasası imzalandıVenezuela'dan Arjantin'e siyonizme destek suçlaması: "Bunun adı yalakalıktır" - DünyaVenezuela'dan Arjantin'e siyonizme destek suçlaması: "Bunun adı yalakalıktır"ABD ve AB'den İsrail'e jet destek! İran'a yaptırımlar peş peşe geldi - DünyaABD ve AB'den İsrail'e jet destek!ABD, saldırıları önlemek için son altı ayda 1 milyar dolar harcadı! - DünyaABD, saldırıları önlemek için son altı ayda 1 milyar dolar harcadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...