İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın geçim sıkıntısına ilişkin konuşmasının hazırlanmasında ChatGPT kullanıldığı ortaya çıktı. Mail on Sunday'in haberine göre, Başbakanlık danışmanı trende köpüklü şarap içerken yapay zekadan konuşmayı daha duygusal hale getirmesini talep etti.

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İngiltere'de kulisler Andy Burnham yüzünden çalkalanıyor.

Burnham'ın Galler İşçi Partisi konferansında yaptığı geçim sıkıntısı konuşmasının hazırlanmasında ChatGPT'den yardım alındı.

Mail on Sunday'in haberine göre, Başbakan danışmanı trende yapay zekadan konuşmayı daha duygusal hale getirmesini istedi.

İngiltere Başbakanı'nın konuşmasında ChatGPT skandalı! Danışmanı trende yakalandı

'KONUŞMAYI DUYGUSAL YAP' DİYE TALİMAT VERDİ

17.03 treninde bir yolcu, Burnham'ın danışmanını suçüstü yakaladı.

Danışman, konuşmanın özellikle İngiltere'nin sanayi geçmişini anlatan bölümlerini daha duygusal hale getirmek için ChatGPT'ye başvurdu.

Yapay zeka, maden işçilerinden ailelerine ve çevrelerindeki topluluklara uzanan bir anlatım kullanılmasını önerdi.

Ayrıca işçi kulüpleri, korolar ve diğer sosyal yapıların ayrı bir paragrafta ele alınmasını tavsiye etti:

"Sanayi konusunda ise...Ya da biraz daha duygusal bir anlatımla:

Maden ocaklarının derinliklerinde karşı karşıya kalınan tehlikeler. Sevdiklerinin eve dönmesini bekleyen aileler. İyi günde de kötü günde de birbirlerinin yanında duran komşular.

Ben ikinci seçeneği tercih ediyorum. Bu anlatım, madencilerden ailelerine, oradan da daha geniş bir topluma uzanıyor. Sanayi sektöründeki çalışma deneyiminin, iş yerinin çok ötesine geçen bağları nasıl oluşturduğunu gösteriyor.

Ayrıca işçi kulüplerini, koroları ve diğer sosyal altyapı unsurlarını bir sonraki paragrafa bırakıyor. Böylece bu unsurlar, sonraki paragrafta farklı bir işlev üstlenebiliyor."

Burnham'ın cumartesi günü Galler'in Llandudno kentinde yaptığı konuşmada da benzer ifadeler yer aldı.

Başbakan, Margaret Thatcher dönemindeki sanayi politikalarını eleştirerek kapanan madenlerin, fabrikaların ve çelik tesislerinin İngiltere'deki toplulukların yaşam biçimini değiştirdiğini anlattı.

Konuşmasında işçi kulüplerine, spor takımlarına, korolara ve sendikalara da yer verdi.

İngiltere Başbakanı'nın konuşmasında ChatGPT skandalı! Danışmanı trende yakalandı

MUHALEFETTEN "YAPAY ZEKA ANDY" TEPKİSİ

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Reform UK yöneticisi Lee Anderson, Başbakan Burnham'ı hedef aldı.

Anderson, geçim sıkıntısıyla mücadele konusunda hükümeti hedef alırken Burnham için "Yapay Zeka Andy" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham

BAŞBAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tartışmalar üzerine İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan açıklama geldi.

Başbakanlık, Burnham'ın konuşmalarının büyük bölümünü kendisinin kaleme aldığını belirterek Galler'deki konuşmasının da bunlardan biri olduğunu öne sürdü.

Mail on Sunday ise Başbakanlığın talebi üzerine trende görüntülenen danışmanın kimliğini açıklamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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