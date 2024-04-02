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İngiltere, İsrail'in İngiliz Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere, İsrail&#039;in İngiliz Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanı 7 kişiyi öldürmesine yönelik tepkiler devam ediyor. İngiltere, saldırı nedeniyle İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere, İsrail'in İngiliz Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı - 1. Resim

İngiltere Kalkınma ve Afrika İşleri Bakanı Andrew Mitchell, yaptığı açıklamada, Hotovely ile yaptığı görüşmede, "3'ü İngiliz vatandaşı olmak üzere 7 World Central Kitchen yardım görevlisinin korkunç bir şekilde öldürülmesini hükümetin kesin bir dille kınadığını" ifade etti. Mitchell, "İsrail'in insani yardım erişimini arttırmak için derhal ve acilen etkili bir çatışmasızlık mekanizmasını devreye sokması gerektiğini yineledim" dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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