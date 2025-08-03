İngiltere kapıyı açtı! Türk şirketlerine 80 milyar sterlinlik fon çağrısı

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güncellenmesi hedeflenen Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), iki ülke arasında modern bir ticaret anlaşmasının nasıl olması gerektiğine dair "harika bir örnek" teşkil edeceğini söyledi.

İstanbul'da Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan Poleo, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 27 milyar sterlini aştığını belirterek, "Bu çok büyük bir miktar ve Türkiye’yi en büyük ticaret ortaklarımızdan biri haline getiriyor" dedi.

EUROFİGHTER'A DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı işbirliğine örnek olarak Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı kullanıcısı olmasını sağlayan mutabakat zaptına dikkat çeken Poleo, bu anlaşmanın hem savunma alanında hem de ileri üretim teknolojileri açısından önem taşıdığını belirtti:

"Eurofighter anlaşması, NATO’daki kilit ortağımız Türkiye ile ne kadar yakın çalıştığımızın çarpıcı bir göstergesi. Bu uçakların üçte biri Birleşik Krallık’ta üretilecek."

TEMİZ ENERJİ VE FİNANSMAN ORTAKLIĞI

Birleşik Krallık’ın sanayi stratejisi doğrultusunda temiz enerji ve sürdürülebilirlik alanında Türkiye ile işbirliğini derinleştirdiğini belirten Poleo, Enka’nın İngiltere’deki düşük karbonlu hidrojen ve nükleer projelere katılımını örnek gösterdi.

Ayrıca, Birleşik Krallık’ın ihracat finansman kurumu UKEF aracılığıyla Karapınar Güneş Enerjisi Santrali gibi büyük projelere destek verildiğini hatırlattı. Poleo, "UKEF’in finansman kapasitesi 80 milyar sterline çıkarıldı. Türk şirketleri bu fırsattan mutlaka faydalanmalı" dedi.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİ VE NÜKLEER TEKNOLOJİYE DAVET

İngiltere’nin kuzeyinde kurulan yenilenebilir enerji merkezine Türk şirketlerini davet eden Başkonsolos Poleo, "Türk ve İngiliz firmaları ortaklıkla dünya çapında ses getirecek işler yapabilir" diyerek iş dünyasına açık çağrıda bulundu.

Yenilikçi nükleer teknolojilerde de Türkiye ile düzenleyici çerçeveler konusunda çalışabileceklerini kaydeden Poleo, şirketler arası temasların iki ülke ilişkilerinin en güçlü yönü olduğunu vurguladı.

YENİ STA İÇİN MÜZAKERELER BAŞLADI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HİZMETLER ÖNCELİKLİ

Poleo, yeni STA için ilk tur müzakerelerin Ankara’da gerçekleştiğini ve ilk etapta ürün ticareti ile sürdürülebilirliğin ele alındığını belirtti:

"Yeni serbest ticaret anlaşması, Avrupa Birliği'nin iki ucundaki iki güçlü ülkenin küresel ölçekte örnek olacak bir yapı kurması için fırsat sunuyor" dedi.

İkinci tur müzakerelerde hizmetler sektörünün ve inovatif şirketlere pazar açılımının öne çıkacağını kaydeden Poleo, "İlişkimizin derinliği göz önüne alındığında, gerçekten sınır yok" ifadesini kullandı.

HAYALİMDEKİ ŞEHİR: İSTANBUL

Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak Londra’da doğan Kenan Poleo, 4,5 yıldır görev yaptığı İstanbul’a 2026 başında veda etmeye hazırlanıyor. İlk kez 21 yaşında öğrenci olarak geldiği İstanbul’daki görevine dair şunları söyledi: