İngiltere'de 10 milyon insan hastane randevusu bekliyor

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan bir ankete göre, İngiltere genelinde yaklaşık 10 milyon insan, hastane randevusu veya tedavisi bekliyor.

Ulusal Destek Ofisi'nin yaptığı araştırmaya göre hastaların %21'inin hastane randevusu veya tedavi almayı beklediği açıklandı, bu oran yaklaşık 9,7 milyon insana tekabül ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayında bu sayının 7,6 milyon insan olduğunu açıklayan Ofis, hasta bekleyişlerindeki artışın tahmin edilenin çok ötesine geçtiğini belirtti.

Anket, randevu gecikmelerinin en çok 16-24 yaşındakiler arasında belirgin olduğunu ve hastaların beşte birinin bir yıldan fazla bekleme süresi yaşadığını ortaya koydu.

İngiliz Sağlık Bakanı Andrew Gwynne yaptığı açıklamada krizin göründüğünden daha da kötü olduğunu ifade etti. "İngiltere'de her beş kişiden biri bekleme listelerinde sıkışıp kalıyor ve her zamankinden daha uzun süre bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Rishi Sunak başta kalmaya devam ettikçe bekleme süresi uzayacak

Bakan tarafından Başkan Rishi Sunak' a eleştiri yöneltildi. Sadece İngiliz İşçi Partisi'nin hastanelerdeki yoğunluğu önlemeye dair bir planı olduğunu dile getiren Gwynne, Sunak başta olduğu sürece randevu bekleme süresinin daha da uzayacağını iddia etti.