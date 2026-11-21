Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki ihracat başarılarına bir yenisi daha eklendi. Estonya, iki yılı aşkın süredir ordusunda kullandığı Nurol Makina imzalı NMS 4x4 zırhlı araçları için yeni sipariş verdi. Türk zırhlılarının performansından memnun kalan Estonya, yeni araçlar için Nurol Makina'nın İngiltere'deki iştiraki NMS UK ile sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Türk tasarımı zırhlı araçlar ilk kez İngiltere'de üretilecek.

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Türk savunma sanayisinin geliştirdiği zırhlı kara araçları Avrupa'daki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Estonya, Türk savunma sanayisi şirketi Nurol Makina tarafından geliştirilen NMS 4x4 zırhlı araçlarından daha fazla satın almak için harekete geçti.

Savunma yayın organı Defence Blog'un haberine göre Estonya Savunma Bakanlığı, 20 Kasım'da yaptığı açıklamada yeni zırhlı araç alımı için sözleşme imzalandığını duyurdu.

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TÜRK ZIRHLISI İLK KEZ İNGİLTERE'DE ÜRETİLECEK

Estonya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri teçhizat alımlarından sorumlu Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI), Nurol Makina'nın İngiltere'deki iştiraki NMS UK ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Anlaşma kapsamında Estonya ordusu için tedarik edilecek Nomad zırhlı araçları ilk kez İngiltere'de üretilecek.

Estonya Savunma Bakanlığı, ülkenin bugüne kadar teslim aldığı tüm Nomad araçlarının Nurol Makina'nın Türkiye'deki fabrikasında üretildiğini açıkladı.

ESTONYA SAVUNMA BAKANLIĞI: SAHADA KABİLİYETLERİNİ KANITLADI

Estonya ordusunun "Nomad" adını verdiği NMS 4x4, Nurol Makina tarafından askeri personelin taşınması ve silah ateşi ile mayın patlamalarına karşı korunması amacıyla geliştirildi.

Türk zırhlı araçlarının iki yılı aşkın süredir Estonya ordusunda görev yaptığını açıklayan Estonya Savunma Bakanlığı, araçların "sahada kabiliyetlerini kanıtladığını" kaydetti.

Yeni sözleşmeyle Estonya, Türk tasarımı zırhlı araçlardan oluşan filosunu genişletecek.

TÜRKİYE İLE 200 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Estonya, Türk zırhlı araçları için ilk büyük siparişini Ekim 2023'te vermişti.

Yaklaşık 200 milyon euro değerindeki anlaşma kapsamında Nurol Makina'nın NMS 4x4 ve Otokar'ın ARMA 6x6 zırhlı araçları olmak üzere yaklaşık 230 aracın tedarik edilmesi kararlaştırılmıştı.

Nurol Makina, 100 adet NMS zırhlı aracını kapsayan sözleşmedeki kendi payının yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

Türk zırhlı araçları, Estonya ordusunun 1'inci ve 2'nci Piyade Tugaylarına teslim edildi. İki Türk şirketinin ürettiği ilk 50 araç ise planlanan teslimat takviminden önce Estonya'ya ulaştırıldı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ESTONYA VE İNGİLTERE'NİN İŞ BİRLİĞİNDE YER ALDI

Defence Blog, Türk tasarımı Nomad araçlarının İngiltere'de üretilecek olmasının Estonya'nın en yakın askeri ortaklarından biri olan İngiltere ile savunma ilişkileri açısından da önem taşıdığını aktardı.

İngiltere, yeni savunma yol haritası kapsamında Estonya'daki askeri personel sayısını bin 200'e çıkarmayı planlıyor.

Estonya Savunma Bakanlığı, Nurol Makina'nın İngiltere'deki iştirakiyle imzalanan yeni sözleşmeyi "Estonya-Birleşik Krallık savunma sanayii iş birliğinde ileriye doğru atılmış bir başka adım" olarak gördüklerini paylaştı.

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