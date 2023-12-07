İngiltere’de göçmen krizi bakana koltuğu bıraktırdı

7 Aralık 2023 09:22 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:35

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

İngiltere’de göçmen krizi üst düzey kopuşları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz ay Filistin'e destek veren göstericilere nefret kusan içişleri bakanını görevden alan Sunak liderliğindeki hükümet bu kez istifa haberiyle sarsıldı.

İngiltere Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick görevinden istifa ettiğini duyurdu. Jenrick’in istifasını daha önce Yüksek Mahkeme'nin yasalara uygun bulmadığı için revize edilen yeni Ruanda Planı'nın İçişleri Bakanı James Cleverly tarafından açıklanmasın ardından duyurması dikkat çekti.

"DEVAM EDEMEM"

Jenrick, Başbakan Rishi Sunak’a hitaben yazdığı mektupta, “"Hükûmetin göç politikasının yönü konusunda bu kadar güçlü anlaşmazlıklarım varken pozisyonuma devam edemem." ifadelerine başvurdu.

Mektubunda daha fazla düzensiz göçmeni sınır dışı etmek ve düzensiz göçü engellemek için yeni bir Ruanda Planı için çağrı yapan isimlerden olduğunu kaydeden Jenrick, "Yazılı olmayan anayasamızın en büyük avantajlarından biri, egemen parlamentomuzun yasa yapma konusunda sınırsız yetkisidir ve bu, tam anlamıyla yararlanmamız gereken bir güçtür. Hükûmetin hayati ulusal çıkarlarımızı uluslararası hukukun son derece tartışmalı yorumlarının üstüne koyma sorumluluğu vardır" değerlendirmesini yaptı.

“YENİ RUANDA PLANI’NIN BAŞARI ŞANSI YOK”

Jenrick, dün İçişleri Bakanı Cleverly tarafından detayları paylaşılan yeni Ruanda Planı'nın başarılı olma şansı bulunmadığını belirterek "Önerilen türdeki bir yasa tasarısı, umudun deneyime karşı kazandığı bir zaferdir" ifadelerini kullandı.

Yeni planda düzensiz göçmenleri Ruanda'ya göndermekle oluşacak caydırıcılığı etkileyebilecek riskler bulunduğunu ifade eden Jenrick, "Uygulandığı takdirde yasal göçte yaşanacak en büyük düşüşü yaşatacak 5 adımlı planımı büyük oranda desteklemenizden memnuniyet duyuyorum. Ancak göç konusunda İngiliz halkına söz verip tutmayan bir diğer siyasetçi olmayı da reddediyorum" açıklamasında bulundu.

Jenrick, Ruanda Planı'nın yaratacağı sonuçların hükûmet açısından ciddi olduğunu vurguladığı mektubunda, yasa tasarısının yeterince etkili hazırlanmadığını işaret etti.

Bir süredir Sunak'ı düşünceleri konusunda bilgilendirdiğini kaydeden Jenrick, istifasına rağmen hükümete tam desteğini sürdüreceğini dile getirdi.

SUNAK’TAN İSTİFAYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Sunak'ın Jenrick'in eleştirilerine cevap verdiği mektubu paylaştı.

Jenrick'in istifasıyla ilgili, "Ayrılmanın gerekçesinin yanlış anlama olmasından korkuyorum" ifadelerini kullanan Sunak, planın işleyeceğini belirterek Arnavutluk'la yapılan anlaşmanın olumlu sonuçlarını dile getirdi.

Sunak mektubunda, yeni yasa tasarısının herhangi bir İngiliz hükûmetinin göç konusunda bu zamana kadar attığı adımlardan daha ileri bir adım olduğunu ifade etti.

Tasarının yasalaşması halinde Ruanda'nın güvenli bir ülke olarak kabul edileceğini vurgulayan Sunak, Ruanda hükûmetinin uluslararası hukuku devre dışı bırakan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini açıkça belirttiğini de kaydetti.

İNGİLTERE'DEKİ RUANDA PLANI NEDİR?

İlk olarak Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı", muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepkisini çekmişti.

Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni bir dava açmış, mahkeme 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Kararı Temyiz Mahkemesine götüren insan hakları savunucularının başvurusu sonucu, mahkeme 29 Haziran'da, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasalara uygun olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine İngiltere, Ruanda'yla yeni bir göçmen anlaşmasına imza attı. Anlaşmanın genişletildiğini ve dile getirilen kaygıların giderildiğini duyuruldu.

Yeni anlaşmayla, Ruanda'ya gönderilen göçmenlerin hayatlarını ya da özgürlüklerine tehdit edecek üçüncü bir ülkeye gönderilmesi önleniyor.

İngiltere'de hükümet, özellikle geçen sene 44 bini aşkın düzensiz göçmenin Manş Denizini geçmesinin ardından, sınır dışı uygulamalarıyla göçleri durdurmayı hedefliyor.