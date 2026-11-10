İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışların on binlerce çadırı sular altında bırakarak insani durumu daha da kötüleştirmesinin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yardımların artırılması ve krizin çözümü için diplomatik baskılarını sürdüreceğini duyurdu.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Paris'te gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden Gazze'deki duruma ilişkin bir video mesaj yayımladı.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışların, evlerinden edilen on binlerce insanın barındığı çadırları sular altında bıraktığına dikkat çeken Miliband, sahnede yaşanan tablonun "yürek burkucu" olduğunun altını çizdi.

İngiltere'den İsrail'e Gazze tokadı! Dışişleri Bakanı "İşgalci güçsünüz" diye çıkış yaptı

"İNGİLTERE SEYİRCİ KALMAYACAK"

Mesajında, Gazze'deki tahammül edilemez insani durumun giderek derinleştiğini belirten Miliband, Londra hükümetinin bu krize sessiz kalmayacağını ifade etti. İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini dile getiren Dışişleri Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetinden insani yardımlara yönelik keyfi kısıtlamalara son vermesini, insani yardım çalışanlarını korumasını ve Gazze sivil nüfusuna insani muamele ile temel refahı sağlamasını talep ediyoruz.

İşgalci güç olan İsrail'in uymak zorunda olduğu katı yasal yükümlülükler bulunmaktadır. İngiltere Hükümeti, tahammül edilemez acılara son verene kadar dinlenmeyecektir."

İngiltere'den İsrail'e Gazze tokadı! Dışişleri Bakanı "İşgalci güçsünüz" diye çıkış yaptı

Miliband, G7 toplantılarında ortak ülkelere daha fazla insani yardım ulaştırılması ve barış sürecine yeniden ivme kazandırılması yönünde baskı yaptıklarını, ayrıca UNICEF aracılığıyla kış aylarında yüz binlerce Filistinliye destek sağlandığını kaydetti.

Kalıcı çözüm için iki devletli yapının şart olduğunu da hatırlattı.

"VİDEO ÇEKMEK YETMEZ"

Miliband'ın açıklamaları İngiltere'de muhalefetin tepkisini çekti.

Yeşil Parti lideri Zack Polanski, İngiliz hükümetini İsrail'e yönelik politikaları nedeniyle eleştirerek "Bir yandan soykırımı silahlandırmaya ve protestocuları tutuklamaya devam ederken diğer yandan üzgün videolar çekmek çok daha kötü" dedi.

Bağımsız Milletvekili Adnan Hussain ise hükümetten somut adım atmasını isteyerek "İsrail'i ablukayı kaldırmaya zorlayacak mısınız? İsrail Büyükelçisini çağırıp yaptırım tehdidinde bulunacak mısınız? Kelimeler yetmiyor, çocuklar hâlâ öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot da "Şimdi eylem zamanı" mesajını paylaştı.

100 BİN KİŞİ SORUŞTURMA İSTEDİ

İngiltere'de 100 binden fazla kişi, hükümetin İsrail'in Gazze'deki saldırılarındaki rolünün kamuoyu önünde soruşturulmasını isteyen dilekçeye imza attı.

Dilekçenin İngiltere Parlamentosunda görüşülmesi beklenirken, hükümet böyle bir soruşturmayı gerekli görmediğini açıkladı.

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