İngiltere’den su krizine karşı şaşırtan yasak! Milyonlarca kişi etkilenecek

İngiltere’de kuraklık alarmı su krizini derinleştirirken hükümetten şaşırtan bir adım geldi. Ülkede ilk kez hortum kullanımına yasak getiriliyor, milyonlarca kişiyi etkileyecek bu karar çözüm arayışını gündeme taşıdı.

İngiltere genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water, başkent Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirileceğini bildirildi.

Söz konusu yasak, 22 Temmuz Salı günü tüm OX, GL, SN posta kodları ile RG4, RG8 ve RG9 bölgelerinde uygulanmaya başlayacak.

UZUN SÜRELİ KURAKLIK ALARMI!

Şirket, Çevre Ajansı’nın bölgeyi “uzun süreli kuru hava” kategorisine almasının ardından bu kararı aldı. Farmoor Rezervuarı'ndan pompalanan Thames Nehri suyu, etkilenen bölgelerin ana kaynağını oluşturuyor.

Thames Water, sıcak ve kuru havanın nehir akışını azalttığını ve bu durumun rezervuara pompalanabilecek su miktarını sınırladığını açıkladı.

Su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water

SU SEVİYESİ ORTALAMA ALTINDA

Farmoor’daki rezervuar seviyesinin yılın bu dönemi için yüzde 92 ile ortalamanın altında olduğu belirtildi. Yeraltı sularından Thames Nehri’ne akışın azalması ve beklenen yağışın olmaması nedeniyle su depolamanın daha da zorlaşabileceği ifade edildi.

Açıklamada, sıcak havanın su talebini artırmasının ve nehir ile göllerden buharlaşma yoluyla daha fazla su kaybına yol açmasının beklendiği kaydedildi. Nehirlerden alınan su miktarını dikkatle yönetmenin yerel vahşi yaşamın korunması için önemli olduğu vurgulandı.