İngiltere'nin gözü Türk savunma teknolojisinde! Milletvekiliyle masaya oturdular

Türk savunma sanayisi İngiliz basınında gündem oldu. Robotik sistemler ve insansız kara araçları alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir Türk şirketinin İngiltere'de kalıcı merkez kurmayı değerlendirdiği ortaya çıktı.

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Türk savunma teknolojisi şirketi Elektroland, uluslararası faaliyetlerini genişletmek için İngiltere'deki seçenekleri değerlendiriyor.

İngiliz Swindon Advertiser gazetesinin Michael Ribbeck imzalı haberine göre, robotik sistemler ve insansız kara araçları alanında faaliyet gösteren şirket, İngiltere'nin Swindon kentinde uzun vadeli bir merkez oluşturma ihtimali üzerinde çalışıyor.

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İngiltere'de İşçi Partisi'nin Swindon North Milletvekili Will Stone, Elektroland temsilcisi Doğan Yılmaz ile bir araya geldi.

Görüşmede Türk şirketinin İngiltere'deki büyüme planları ve Swindon'ın potansiyel bir faaliyet merkezi olarak değerlendirilmesi ele alındı.

Stone, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Robotik ve insansız kara araçları alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir Türk savunma teknolojisi şirketi olan Elektroland'den Doğan Yılmaz ile tanışmak harikaydı" dedi.

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TÜRK SAVUNMA ŞİRKETİ İNGİLTERE'DE KALICI MERKEZ İSTİYOR

İngiliz gazetesinin haberine göre Elektroland, mühendislik ve üretim faaliyetlerini Türkiye'de sürdürmeyi planlıyor.

Şirket bununla birlikte İngiltere'de uzun vadeli bir faaliyet merkezi oluşturmak istiyor. Swindon ise değerlendirilen yerler arasında bulunuyor.

Milletvekili Stone, Türk şirketinin planlarına ilişkin "Burada gerçek, uzun vadeli bir varlık oluşturmak istiyorlar ve Swindon'ı değerlendirme konusunda istekliler" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDA TÜRK SAVUNMA TEKNOLOJİSİ

Swindon Advertiser, Elektroland'ın robotik sistemler ve insansız kara araçları alanındaki 20 yılı aşkın deneyimine yer verdi.

Haberde şirketin Türkiye'deki mühendislik ve üretim faaliyetlerini koruyarak İngiltere'deki varlığını genişletmeyi hedeflediği aktarıldı.

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