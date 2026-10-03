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Dünya

İnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar

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ABD merkezli robotik şirketi Figure, hizmet dışı bıraktığı insansı robotlarını sıra dışı bir yöntemle imha etti. İki yıldır kullanılan F.02 robotları Finlandiya'daki bir dökümhaneye götürüldü ve erimiş çelik dolu kazana atlayacak şekilde eğitildi. Kararın arkasından ise Arnold Schwarzenegger çıktı.

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Yapay zeka ve robotik alanında çalışmalar yürüten Figure, iki yıldır kullanılan F.02 insansı robotlarını hizmet dışı bıraktı.

Şirket, özel donanımların ve fikri mülkiyet içeren parçaların korunması amacıyla robotları tek tek sökmek yerine tamamen imha etmeye karar verdi. Ancak seçilen yöntem sosyal medyanın gündemine oturdu.

Robotlar, erimiş çelik dolu kazana kendi başlarına atlayacak şekilde eğitildi.

İnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar
Başlık Resmiİnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar

SCHWARZENEGGER "ERİTİN" DEDİ

Sıra dışı yöntemin ortaya çıkmasında Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger'in de rolü oldu.

Figure'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Brett Adcock, robotların "hak ettiği gibi uğurlanması" gerektiğini belirterek sosyal medya hesabından takipçilerine ne yapılması gerektiğini sordu. En dikkat çeken cevap Schwarzenegger'den geldi:

"Onları eritmelisiniz."

Figure da söz konusu öneriyi uygulamaya karar verdi.

Üreticileri tarafından hizmet dışı bırakılan bir grup insansı robot, erimiş çelik dolu bir kazana atladı.
Başlık ResmiÜreticileri tarafından hizmet dışı bırakılan bir grup insansı robot, erimiş çelik dolu bir kazana atladı.

ABD'DE DÖKÜMHANE BULAMADILAR

Şirket ilk olarak ABD ve Meksika'daki metal dökümhaneleriyle iletişime geçti. Ancak tesisler, lityum iyon batarya taşıyan robotların erimiş metal bulunan kazanlara atılmasına izin vermedi.

Bunun üzerine robotlar binlerce kilometre uzaktaki Finlandiya'nın Imatra kentinde bulunan bir dökümhaneye gönderildi.

İnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar
Başlık Resmiİnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar

KAZANA ATLAMAK İÇİN EĞİTİLDİLER

Figure, F.02 robotlarının imha süreci için özel olarak eğitildiğini açıkladı. Robotların erimiş çelik dolu kazana atlamasının, onları tek tek sökmekten daha verimli bir yöntem olduğu belirtildi.

Şirket, yeni nesil F.04'ün piyasaya sürülmesini geciktirmemek için bu yöntemi tercih ettiklerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Özel yapım aktüatörler ve diğer fikri mülkiyetlerle dolu bir robot filosunu hizmet dışı bırakmak kolay bir iş değildir. Robotları, tescilli donanımımızı koruyacak şekilde bertaraf etmemiz gerekiyordu. Her bir robotu sökmek teknik ekibimizin o kadar çok zamanını alırdı ki bu, F.04'ün piyasaya sürülmesini geciktirirdi."

İnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar
Başlık Resmiİnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar

"İNTİHAR EDEN ROBOTLAR" DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Robotların kendi imhalarını gerçekleştirecek şekilde programlanması geçmişte yaşanan "intihar eden robot" tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

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2017'de ABD'nin başkenti Washington'da "Steve" isimli güvenlik robotunun bir havuza düşmesi sosyal medyada "robot intiharı" yorumlarına yol açmıştı. Daha sonra yapılan incelemede olayın teknik arızadan kaynaklandığı belirlendi.

İnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar
Başlık Resmiİnsansı robotların sonu şaşkına çevirdi! Erimiş çelik dolu kazana atladılar

2024'te ise Güney Kore'nin Gumi kentinde belediyede kullanılan yapay zeka destekli bir robot, yaklaşık iki metrelik merdiven boşluğunun altında hareketsiz bulunmuştu. Üretici şirket olayın "itaatsizlik" veya "yorgunluk" değil, teknik arıza olduğunu açıklamıştı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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