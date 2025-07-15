Irak'ta gece yarısı saldırısı! Petrol sahaları hedef alındı

Irak'ta dün gece saatlerinde sıcak anlar yaşandı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Khurmala petrol sahası, iki insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya hedef oldu. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, yalnızca maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

DIŞ HABERLER -Irak’ın Khurmala petrol sahası, iki insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya hedef oldu. Olay, terörle mücadele yetkilileri tarafından bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı, yalnızca maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın, bölgedeki güvenlik güçleriyle koordineli şekilde başlatıldığı ifade edildi.

PETROL SAHASINDA ÜRETİM ENDİŞESİ

The National'den edinilen bilgilere göre, Bölgesel Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise saldırının yalnızca petrol sahasındaki su borularına zarar verdiğini bildirdi. Ancak saldırının Khurmala sahasındaki üretimi etkileyip etkilemediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Khurmala petrol sahası, Irak’ın başkenti Erbil’in yakınlarında bulunuyor.

IRAK'TA İHA SALDIRILARI

Son haftalarda Irak genelinde insansız hava aracı ve roket saldırılarında artış gözlemleniyor. Bu ay içinde Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlayıcı yüklü bir İHA düşürülmüş; bölgesel İçişleri Bakanlığı saldırıdan Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) unsurlarını sorumlu tutmuştu.

Haşdi Şabi, İran yanlısı eski paramiliter gruplardan oluşan ve günümüzde Irak silahlı kuvvetlerine entegre edilmiş bir yapıdır.

Bağdat’taki merkezi hükümet ise, “resmi bir Irak güvenlik kurumuna” yöneltilen bu suçlamayı reddetmiştir.

Erbil Havalimanı, son yıllarda birçok kez roket ve İHA saldırılarına maruz kalmıştır. Irak, uzun süren savaşlar ve istikrarsızlık dönemlerinin ardından ancak son zamanlarda görece bir istikrar sürecine girmiştir.