Irak'ta peş peşe şiddetli patlamalar!

Irak'ın başkenti Bağdat’ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve bir aracın hedef alındığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre Irak’ın başkenti Bağdat'ta arka arkaya çok sayıda şiddetli patlamalar yaşandı.

Irak’taki yerel haber siteleri de patlamaları doğrularken, Bağdat'ın Mashtal bölgesinde bir aracın hedef alındığı iddia edildi.

Patlamayla ilgili henüz resmi kanallardan bir açıklama gelmedi.

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