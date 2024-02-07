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    • Irak'ta peş peşe şiddetli patlamalar!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Irak&#039;ta peş peşe şiddetli patlamalar!

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın başkenti Bağdat’ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve bir aracın hedef alındığı açıklandı.

    Reuters'ın haberine göre Irak’ın başkenti Bağdat'ta arka arkaya çok sayıda şiddetli patlamalar yaşandı.

    Irak’taki yerel haber siteleri de patlamaları doğrularken, Bağdat'ın Mashtal bölgesinde bir aracın hedef alındığı iddia edildi.

    Patlamayla ilgili henüz resmi kanallardan bir açıklama gelmedi.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Irak'ta peş peşe şiddetli patlamalar!
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