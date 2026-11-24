Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, petrol kaçakçılığı soruşturmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerinin kontrolündeki bölgelerde bulunan petrol sahalarının federal Petrol Bakanlığı tarafından yönetilmesi talimatını verdi. Sınır kapılarının da devralınmasını isteyen Zeydi, çok sayıda üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

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Irak'ta petrol kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bağdat yönetimi harekete geçti.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, IKBY'ye bağlı güvenlik güçlerinin kontrolündeki bölgelerde bulunan petrol sahalarının yönetiminin federal Petrol Bakanlığı'na devredilmesi talimatını verdi.

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DÖRT VİLAYETTEKİ PETROL SAHALARINI KAPSIYOR

Başbakan Zeydi'nin talimatı, Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerinde bulunan federal Petrol Bakanlığı'na ait petrol sahalarını kapsıyor.

SINIR KAPILARI İÇİN DE TALİMAT VERDİ

Zeydi, Irak Sınır Kapıları İdaresine IKBY'deki tüm sınır geçişlerini devralma talimatı da verdi.

IKBY'den ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının yalnızca federal Petrol Bakanlığı aracılığıyla onaylanmasını isteyen Zeydi, Sınır Kapıları İdaresi Başkanını da görevden aldı.

KERKÜK'TE PEŞ PEŞE GÖREVDEN ALMALAR

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, petrol kaçakçılığı soruşturması kapsamında Kerkük'teki çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisinin görevden alındığını açıkladı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Maad Bedday ed-Darraci ile Kerkük Polis Müdürü Fettah Mahmud el-Hafaci'nin görevlerine son verilirken 1. Enerji Polisi Tugay Komutanlığında da çok sayıda üst düzey isim görevden alındı.

Kuzey Petrol Şirketi Genel Müdürü Faysal Hammadi Ramadan ve yardımcıları ise soruşturma tamamlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırıldı.

TÜRKİYE'YE PETROL SEVKİYATI İKİ YILDAN FAZLA DURMUŞTU

IKBY'nin Bağdat'ın onayı olmadan petrol satması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık, Türkiye'ye boru hattı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının iki yıldan fazla süreyle durmasına neden olmuştu.

Bağdat ile Erbil arasında Eylül 2025'te varılan anlaşmanın ardından petrol sevkiyatı yeniden başlamıştı.

İRAN DESTEKLİ GRUBA DA PETROL KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Iraklı yetkililer, ayrı bir soruşturma kapsamında İran destekli silahlı grup Ketaib Hizbullah'ı Bağdat'ın güneyindeki Curf el-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığı ağı işletmekle suçladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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