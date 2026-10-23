Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kalkınma Yolu daveti! Gözler temel atma töreninde

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceklerini açıkladı. Zeydi, bütçenin onaylanmasının ardından hayata geçirilmesi planlanan projeyle birlikte Ceyhan üzerinden petrol ihracatını yeniden etkinleştirmek istediklerini de belirtti.

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceklerini bildirdi. Irak devlet televizyonuna konuşan Zeydi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bağdat'ta yaptığı görüşmede de projeyi ele aldıklarını belirtti.

Projeyi Irak'ın geleceği açısından stratejik bir yatırım olarak nitelendiren Zeydi, Kalkınma Yolu'nu ülkenin 'üçüncü nehri' olarak tanımladı. Zeydi, projenin bütçenin onaylanmasının ardından hayata geçirilmeye başlanacağını söyledi.

PETROL ÜRETİMİNDE 10 MİLYON VARİL HEDEFİ

Petrol üretimine ilişkin planlarını da açıklayan Zeydi, Irak'ın 2032 yılına kadar günlük petrol üretimini 10 milyon varile çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Petrol ihracat güzergâhlarını çeşitlendirmek için yeni boru hatları üzerinde çalıştıklarını belirten Zeydi, Ceyhan güzergâhını yeniden etkinleştirmek istediklerini ifade etti. Bu adımın, Irak'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltma hedefi kapsamında ele alındığını söyledi.

"DEVLET KONTROLÜ DIŞINDA SİLAH KALMAMASINI HEDEFLİYORUZ"

Ülkedeki silahlı gruplara ilişkin sürece de değinen Zeydi, üç grupla ilgili dosyanın tamamlandığını, dört grupla ise müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Silahların devlet kontrolünde toplanmasının geri dönüşü olmayan bir karar olduğunu vurgulayan Zeydi, 30 Haziran 2027 itibarıyla devlet kontrolü dışında silah kalmamasını hedeflediklerini belirtti. Zeydi ayrıca, Irak'ta danışman statüsünde dahi ABD askeri bulunmadığını öne sürdü.

Sincar'daki duruma ilişkin de konuşan Zeydi, Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Sincar Dağı'nın teslim edilmesi ve örgüt mensuplarının Haşdi Şabi bünyesine katılması konusunda anlayış birliğine varıldığını kaydetti.

"IRAK HİÇBİR SAVAŞA KATILMAYACAK"

Bölgesel gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Başbakanı, ülkesinin herhangi bir savaşa katılmayacağını belirterek, “Irak taraflar arasında bir buluşma ve diyalog noktası olmayı sürdürecek” dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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