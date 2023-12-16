İran, bir Mossad ajanını idam etti! İsrail için bilgi topluyordu

16 Aralık 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:27

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisler adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişi idam edildi. Mizan Haber Ajansı’nın (IRNA) aktardığına göre, idam edilen kişi, İran’ın gizli bilgilerini İsrail'in istihbarat servisi Mossad başta olmak üzere yabancı servislerle paylaşıyordu.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan haberde, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer yabancı istihbarat servisler adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişinin idam edildiği belirtildi. İdam, İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde tutulduğu cezaevinde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Gizli bilgiler topladığı belirtilen şahsın Mossad da dahil olmak üzere yabancı servislerle bağlantı kurduğu ve söz konusu bilgileri istihbarat servisleriyle paylaştığı ifade edildi. Şahsın yakalandıktan sonra "gizli bilgiler toplayarak paylaşmak" ve "İran aleyhine casusluk ve propaganda yapmak" suçlamalarıyla hakkında dava açıldığı, daha sonra idama mahkum edildiği kaydedildi.

IRNA'dan yapılan açıklamada, "Bu kişi yabancı servislerle, özellikle de Mossad ile iletişim kurdu, gizli bilgiler topladı ve ortaklarıyla birlikte Mossad da dahil olmak üzere yabancı servislere belgeler sağladı" denildi.

SALDIRIDAN 1 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİ

İdamın, Sistan ve Belucistan eyaletinde dün gerçekleş en ve 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği polis merkezi saldırısından bir gün sonra yaşandığına dikkat çekildi. İranlı yetkililer, saldırının sorumlusunun ‘Beluç militanları’ olduğunu iddia etmişti. Saldırıda ölenler için bugün devlet töreni düzenlendi. İran devlet televizyonu, saldırı sonrası çıkan çatışmada Ceyşü’l-Adl adlı örgüte bağlı iki militanın öldürüldüğünü duyurdu.