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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan barış çağrısı! "Şimdi zamanı"

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan barış çağrısı!
Fotoğraf Başlığı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyandan barış çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi olur. Çünkü güç ve itibar açısından üstün durumdayız ve tüm dünya zaferimizi kabul ediyor" dedi

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İslami Tıp Topluluğu Genel Kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hem dış politikaya hem de ülke ekonomisine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Askeri ve diplomatik açıdan üstün konumda olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Güç ve itibar açısından üstün durumdayız, savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi olur"* ifadeleriyle barış ve birlik çağrısında bulundu.

"SAVAŞI SAYGIN KONUMDAYKEN BİTİRMELİYİZ"

İslami Tıp Topluluğu Genel Kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin uluslararası alandaki askeri ve politik durumunu değerlendirdi. Pezeşkiyan, İran'ın mevcut konumunun savaşı noktalamak için en doğru zaman olduğunu vurgulayarak şunları söyledi

"Savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi olur. Çünkü güç ve itibar açısından üstün durumdayız ve tüm dünya zaferimizi kabul ediyor. Şu anda iktidarda ve saygın olduğumuz için savaşı bitirmeliyiz. Bugün ülkemizdeki tüm anlaşmazlıkların ve bölünmüşlüğün kökeni egodan ve bencillikten başka bir şey değildir. Farklı görüşleri kabul etmeliyiz; birlikte olduğumuzda güçlü olduğumuzu, anlaşmazlık yaşadığımızda ise yok olacağımızı anlamalıyız."

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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