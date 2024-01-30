İran destekli örgüt ABD üslerine karşı saldırılarını durdurdu

ABD'nin Ürdün'deki üssünün vurulmasının ardından İran tarafından açıklama geldi. Biden'in açıklaması sonrasında İran destekli örgütlerden Kataib Hizbullah, ABD üslerine yönelik saldırılarını durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümüne neden olan İran'a karşı, "daha geniş bir savaş istemiyoruz" ifadelerinin ardından İran tarafından dikkat çeken açıklama geldi. İran destekli örgüt, ABD üslerine saldırıları durdurduğunu ilan etti.

ABD ÜSLERİNE OPERASYONLAR ASKIYA ALINDI

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin Himeydavi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ketaib Hizbullah'ın, Gazze'deki mazlum halka kararlılıkla, kendi iradesiyle ve başkalarının hiçbir müdahalesine maruz kalmadan destek verme kararı aldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle İran'daki kardeşlerimiz, bizim cihad konusunda nasıl çalıştığımızı bilmiyorlar ve Irak ve Suriye'de Amerikan işgal güçlerine yönelik baskı ve tırmandırmaya sıklıkla karşı çıkıyorlardı. İnsani ve ideolojik görevimizi yerine getirmeye kararlı olarak, en zor ve en ağır koşullarda, hukuk ve ahlaki standartları dikkate alarak, akılcı, düşünceli ve dikkatli bir şekilde çalıştık. İşgal güçlerine (ABD) karşı askeri operasyonları askıya aldığımızı duyuyoruz. Gazze'deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz."​​​​​​​

Açıklamada, Hizbullah milislerinden ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" olmaları istenildi.