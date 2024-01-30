ABD İran'a askeri karşılık verecek mi? Biden, kararını verdi: 'Geniş bir savaşa ihtiyacımız yok'

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu'da İran tarafından 3 ABD askerinin öldürülmesinin ardından Tahran yönetimine karşı büyük bir saldırı başlatacağı iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Biden, "Geniş bir savaşa ihtiyacımız yok" diyerek askeri harekat için kararını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümüne neden olan İran'a karşı askeri bir yanıt verilip verilmeyeceğine yönelik açıklama yaptı. Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırmaya çalışmadığını söyleyen Biden, daha geniş bir savaş istemediğini söyledi.

"ARADIĞIM ŞEY DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞ DEĞİL"

Biden, Florida'da bir seçim kampanyası gezisi için ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu. Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Benim aradığım şey bu değil."

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Suriye-Ürdün sınır hattında bulunan askeri üssüne İran destekli güçler tarafından drone saldırısı düzenlenmiş. Saldırı sonucunda 3 ABD askeri ölmüştü. En az 34 ABD askerinin yaralandığı saldırı, Beyaz Saray yönetimine İran'a karşı daha geniş bir askeri operasyon baskısına yol açmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz. ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacak" demişti.

ABD yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ise saldırı Irak'ta bulunan İran destekli güçler tarafından yapıldı. Saldırı anında üsse geri dönen bir ABD insansız hava aracı nedeniyle İran güçlerinin drone saldırısı önlenemedi.