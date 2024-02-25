İran hedeflerine son zamanların en büyük operasyonu! ABD ve İngiltere Husileri bombaladı

ABD ve İngiltere, Yemen'de İran destekli Husilere karşı son iki hafta içinde yapılan en büyük askeri operasyonu gerçekleştiriyor. ABD ve İngiltere Yemen'in başkenti Sana'daki Husi hedeflerini vurdu.

İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırımın ateşi bölge ülkelere yayımlaya devam ediyor. Yemen'denki İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırılarını sürdürüyor. Daha önce Yemen'de hava saldırısı düzenleyen ABD ve İngiltere son iki haftanın en büyük operasyonlarından birini gerçekleştiriyor. Bugün, Husilere ait gemisavar balistik füzenin düşürdüğünü duyuran ABD ve İngiltere Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait hedefleri bombalıyor.

HUSİLER ABD BANDIRALI GEMİYİ HEDEF ALDI

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu. .

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), tarafından yapılan açıklamada Husilerin ateşlediği füze ABD bandıralı Torm Thor adlı kimyasal tanker gemisinin hedef aldı. Açıklamada herhangi bir yaralanma olmadan füzenin düşürüldüğü kaydedildi.

ABD VE İNGİLTERE SANA'YI BOMBALIYOR

ABD kimyasal tanker gemisine saldırı girişiminin ardından ABD ve İngiltere güçleri Yemen'in başkenti Sana'da Husi hedeflerine saldırı başlattı. Al Jazeera'nın aktardığına göre Husilere bağlı televizyon kanalı, ABD ve İngiltere güçlerinin Sana'da Husi hedeflerini bombaladığını bildirdi.

KIZILDENİZ'DE NE OLDU?

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.