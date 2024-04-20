İran, PKK'ya 50 adet kamikaze drone gönderdi!

İran PKK’ya KYB ve Haşdi Şabi aracılığıyla 50 kamikaze drone gönderdi.

Terör örgütü PKK’ya ABD ve İsrail’den sonra İran’dan da destek geldi. ABD’nin terör örgütü PKK’ya hava savunma sistemi ve radyasyon füzesi verdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de İran, Türk İHA/SİHA’larını durdurmak için Şii gruplar aracılığıyla PKK’ya kamikaze drone gönderdi.

Daha önce de terör örgütüne İHA ve kamikaze drone veren İran, örgüte desteğini perdelemek için Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Haşdi Şabi ile hareket etmekte. İran PKK’ya KYB ve Haşdi Şabi aracılığıyla 50 kamikaze drone gönderdi.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, kamikaze dronlardan bir kısmı Mart ayında PKK’ya teslim edildi. ABD tarafından İHA eğitimi verilen PKK’lı 4 terörist de PKK’ya teslim edilen kamikaze dronlarla Gara’ya geçti. PKK’nın Suriye’deki uzantısına Grad füzesi de gönderdiği tespit edilen İran, Tel Rıfat’ta PKK ile ortak hareket ediyor.

HER KARARGAHTA 15 TERÖRİST

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden güvenlik birimleri, Tel Rıfat/Kafr Nasuh bölgesine İran Devrim Muhafızları ile örgüt mensuplarının müşterek olarak askeri konvoy ile giriş yaptıklarını belirledi. İran Devrim Muhafızlarına ait araçlar PKK’ya verilecek silah ve mühimmatlarla doluydu. Bu bölgede İran Devrim Muhafızlarına ait karargahlar da terör örgütüne devredildi. Her karargahta yaklaşık 15 teröristin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Tel Rıfat’ta Rusya, Suriye rejim güçleri, İranlı Şii milisler ve PKK arasında bir toplantı yapıldığı, Tel Rıfat çevresinde ortak operasyon odası kurulmasının kararlaştırıldığı tespit edildi.