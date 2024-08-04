İran'da saldırı hazırlığı başladı: Cevap sert ve acı verici olarak

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran, İsrail'e saldırı için hazırlığa başladı. Üst düzey İranlı bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, “Tahran’ın yanıtsız kalması veya sembolik bir yanıt vermesi söz konusu değil. Her türlü yanıt sert ve acı verici olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı belirtildi. Dini Lider Hamaney'in saldırı emri verdiği ABD basınına sızdırıldı.

İran'ın İsrail'e olası saldırı riskine karşı ABD, İsrail'e askeri destek sağlayacağını açıkladı. Öte yandan ABD kanadı, İsrail'i korumak adına bölgeye askeri sevkiyatını sürdürürken, İran'dan bir tehdit daha geldi.

"CEVAP SERT VE ACI VERİCİ OLACAK"

Katar merkezli Al Jazeera, üst düzey İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin Tahran ziyaretine ilişkin bilgilere yer verdi.

Haberde Tahran yönetiminin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'ye biri Ürdün liderliğine, diğeri ise ABD ve İsrail'e yönelik iki mesaj ileteceğini açıkladı. İranlı yetkili yaptığı açıklamada, “Tahran’ın yanıtsız kalması veya sembolik bir yanıt vermesi söz konusu değil. Her türlü yanıt sert ve acı verici olacaktır” dedi.

"İSRAİL BUNUN BEDELİNİ ÖDEMESİ GEREKİYOR"

İranlı yetkili, İsrail'in İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bu durumu kontrol altına almak için arabulucular gönderdiğini, ancak bunun faydasız olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İsrail şu anda, Tahran'ı caydırıcılığı olmayan zayıf bir ülke olarak göstermek amacıyla İran'ı yanıt vermemeye zorlamaya çalışıyor. İsrail tüm tabuları çiğnedi ve bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Bunun bedelinin ağır olacağı konusunda hiç şüphemiz yok."

NÜKLEER ENERJİLİ UÇAK GEMİSİ İRAN SINIRINDA

ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.