İran yeniden Tel Aviv'i uyardı! Saldırırsanız pişman olursunuz

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail’e tek taraflı ateşkes dayatıldığını duyurarak, "Herhangi bir saldırıya kararlı şekilde karşılık veririz" uyarısında bulundu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, İsrail ile son günlerde yaşanan gerilime ilişkin devlet medyası üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail’e tek taraflı ateşkes dayatıldı" denilerek, İsrail’in son saldırılarının karşılıksız kalmadığı ve İran'ın buna meşru şekilde cevap verdiği ifade edildi.

İlgili Haber İran-İsrail ateşkesi sona mı erdi? Taraflardan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar

"SALDIRGAN GERİ ADIM ATTI"

İran Silahlı Kuvvetlerinin cesaretle hareket ettiği belirtilen açıklamada, “İran’a bağlı güçler, düşman hedeflerini etkili şekilde vurmuş, saldırganın geri adım atmasına neden olmuştur” denildi.

Konsey, İran’ın “stratejik üstünlük” sağladığını ve İsrail’in “yenilgiyi kabul ederek tek taraflı ateşkesi kabul etmek zorunda kaldığını” iddia etti.

"PİŞMAN EDİCİ KARŞILIK ALIR"

Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise şu ifadeler oldu:

“Düşmanın herhangi bir saldırısı olursa, kararlı cevap vereceğiz. İran İslam Cumhuriyeti, halkının basireti ve ordusunun gücüne güvenerek, her türlü saldırıya karşılık vermeye hazırdır. Düşman, her türlü yeni girişiminde pişman edici bir karşılık alacaktır.”

İran tarafı ayrıca, saldırıların “İsrail’in ihlallerine karşı verilen meşru cevap” olduğunu ve halkın direniş ve kararlılıkla hareket ettiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Tahran'a düzenlediği son saldırıda kentteki 12 yerin hedef alındığı bildirildi. Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, "Tahran ilinde bu sabah 12 nokta düşman tarafından saldırıya uğradı." şeklinde konuştu.