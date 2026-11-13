İran'a yönelik saldırı ihtimalini açık tuttu: Trump'tan "hemen şimdi" çıkışı

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri müdahale ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. ABD'nin Körfez'deki üstünlüğünü koruduğunu savunan Trump, şartların değişmesi hâlinde Tahran'ı hemen vurabileceklerini söyledi.

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ABD'nin müttefiklerine veya gemilerine yönelik tehditlerin devam etmesi hâlinde İran'a karşı "hemen şimdi" askeri güç kullanabileceğini söyleyen Trump, Tahran yönetiminin ekonomik ve askeri açıdan çöktüğünü tekrar etti.

Salem News Channel'a verdiği röportajda, İran'ın ABD müttefiklerini ve gemilerini tehdit etmesi durumunda askeri güç kullanmakta tereddüt edip etmeyeceği sorulan Trump, "Hiç tereddüt etmem. Şu anda bu konuda oldukça iyi gidiyoruz" dedi.

Trump ifadelerini "İşlerin tersine gittiğini görseydim bunu yapardım. Hatta hemen şimdi yapmam da mümkün" şeklinde sürdürdü.

İrana yönelik saldırı ihtimalini açık tuttu: Trumptan hemen şimdi çıkışı

"ASKER KAYBETMEDİK, KONTROL BİZDE"

ABD'nin son aylarda askeri kayıp vermediğini öne süren Trump,"Beş aydır tek bir askerimizi bile kaybetmedik ve Körfez'i kontrol ediyoruz. Tamamen kontrolümüz altında" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik deniz ablukasının, rejimin çökmesi için 26 ay sürmesi gerekse bile devam ettirilip ettirilmeyeceği sorusuna da cevap veren Trump, "Rejim zaten çöküyor. İran basınında anlatılanlarla gerçekler birbirinden çok farklı" diye konuştu.

İrana yönelik saldırı ihtimalini açık tuttu: Trumptan hemen şimdi çıkışı

AYNI CÜMLELERİ KULLANDI

İran'ın ekonomik durumuna ilişkin iddialarını sıralayan Trump, ülkedeki enflasyonun yüzde 301'e ulaştığını, ekonominin çöktüğünü ve askerlerin maaşlarının ödenemediğini savundu. İran'ın askeri kapasitesinin de büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ileri süren Trump, "Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri de ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililerin mevcut durumlarına rağmen büyük bir özgüvenle açıklamalar yaptığını söyleyen Trump, olası bir anlaşmazlık veya gelişmelerin ABD'nin istediği yönde ilerlememesi hâlinde yeniden askerî müdahalede bulunmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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