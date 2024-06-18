İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem! En az 4 ölü, onlarca yaralı var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İran'ın Kaşmer kentinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, en az 120 kişi ise yaralandı.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye kadar komşu ülkeler de sık sık deprem haberleriyle gündeme geliyor. Bu kez deprem haberi gelen ülke ise İran oldu.
İran’ın Razavi Horasan eyaletinde yer alan Kaşmer kentinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.
Kaşmer Valisi Hajatollah Shariatmadari tarafından yapılan açıklamada, depremin kentsel ve kırsal bölgelerde binalara zarar verdiğini söyledi.
Kentte, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı