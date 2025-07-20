İran'da büyük patlama! Çok sayıda öğrenci yaralandı, bilanço ağır

İran'ın kuzeyindeki Reşt kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu, park halindeki araçlar ve çevredeki bazı dükkanlar ciddi şekilde hasar gördü. Çoğu kız öğrenci olmak üzere yaralananlar oldu.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde bir caddede nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Gilan eyaletinden yayın yapan Gilanistan haber sitesine göre, akşam saatlerinde Reşt'teki Şehid Bahoner caddesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ve çevredeki bazı dükkanlar ciddi şekilde hasara uğradı.

Olayda İlk belirlemelere göre çoğu kız öğrenci olmak üzere yaralananlar olduğu öğrenildi. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, patlamanın nedenine dair incelemeler sürüyor.